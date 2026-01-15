Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Adu Gaji Sri Mulyani sebagai Menkeu dengan Dewan Pengurus Gates Foundation 

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |20:17 WIB
Adu Gaji Sri Mulyani sebagai Menkeu dengan Dewan Pengurus Gates Foundation 
Sri Mulyani (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Adu gaji Sri Mulyani sebagai Menkeu dengan Dewan Pengurus Gates Foundation. Sri Mulyani Indrawati telah diangkat menjadi anggota dewan direksi Gates Foundation. Hal ini diumumkan Gates Foundation pada Senin 12 Januari 2026.

Sri Mulyani dikenal sebagai salah satu menteri keuangan wanita pertama dan terlama di Indonesia serta mantan direktur pelaksana dan kepala operasional Bank Dunia.

Sebagai ekonom yang dihormati secara global, Sri Mulyani memimpin reformasi besar di berbagai lembaga keuangan dan memperjuangkan kebijakan yang mendorong ketahanan dan pertumbuhan ekonomi inklusif. 

Pengalaman Sri Mulyani yang luar biasa dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan akan memberikan perspektif berharga bagi tata kelola dan misi Gates Foundation. 

Berikut perbandingan Gaji Sri Mulyani sebagai Menkeu dengan Dewan Pengurus Gates Foundation yang dirangkum Okezone, Kamis (15/1/2026). 

1. Gaji Gates Foundation

Mantan Menteri Keuangan ini akan mendapatkan gaji sekitar USD326.194 atau setara Rp5,5 miliar per tahun.

 

Halaman:
1 2
