Meikarta Jadi Lokasi Rusun Subsidi, Menteri Ara: Tahun Ini Mulai Dibangun

JAKARTA – Pemerintah berencana membangun rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Bekasi, Jawa Barat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan proyek ini akan mulai direalisasikan pada 2026.

“Rencana tahun ini sudah akan dimulai rumah susun yang akan dibangun untuk rakyat di Meikarta. Jadi, saya pikir itulah langkah strategis yang kita lakukan, sekaligus menunjukkan bagaimana swasta juga bisa berkolaborasi,” ungkap Menteri yang akrab disapa Ara itu, ditemui di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Ia menegaskan pembangunan rusun subsidi di Meikarta harus dimulai tahun ini karena seluruh persiapan dasar telah tersedia. Menurutnya, lahan untuk pembangunan sudah siap, dan tingkat kebutuhan hunian (demand) di kawasan tersebut sangat tinggi.

“Segera tahun ini kita akan mulai membangun, lahannya sudah siap, dan saya pikir kalau melihat demand di daerah itu, luar biasa,” lanjutnya.

Menteri Ara juga menyebut pembangunan rusun subsidi di Meikarta akan menjadi proyek perdana dalam skema tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pihak pengembang telah menyatakan kesiapan mendukung proyek pemerintah ini.

“Harus tahun ini, yang pertama di Meikarta. Pak James (Riady, CEO Lippo Group) sudah siapkan,” katanya.