Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, SOHO Melesat 100 Persen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |15:01 WIB
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, SOHO Melesat 100 Persen
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, SOHO Melesat 100 Persen (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat saham-saham penghuni top gainers pada periode perdagangan 12-15 Januari 2026.

Adapun pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil mencatatkan sejarah baru dengan menyentuh level psikologis 9.075.

IHSG ditutup naik 1,55 persen dan ditutup pada level 9.075,406 dari posisi 8.936,754 pada pekan lalu.

Sejalan dengan peningkatan IHSG, pekan ini hanya emiten PT Soho Global Health Tbk (SOHO) yang mencatat kenaikan lebih dari 100 persen.

Berikut daftar saham-saham top gainers pekan ini 12-15 Januari 2026 mengutip data statistik BEI, Jumat (16/1/2026):

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/278/3195688/ihsg-aODq_large.jpg
IHSG Sepekan Meroket 1,55 Persen, Tembus Rekor Tertinggi 9.075
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/278/3195540/ihsg_sesi_i-Kj8O_large.jpg
IHSG Sesi I Ditutup Menguat ke Level 9.046
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/278/3195504/ihsg_dibuka_menguat-kyFG_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 9.072
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/278/3195493/ihsg_hari_ini_berpotensi_menguat-eZnK_large.jpg
IHSG Diproyeksi Masih Menguat di 9.000, Ini Rekomendasi Sahamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/278/3195332/ihsg_sesi_i-qmLX_large.jpg
IHSG Sesi I Ditutup Naik ke Level 9.028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/278/3195296/rupiah-YiX1_large.jpg
Rupiah Melemah Dekati Rp16.900 per USD, BI Ungkap Penyebabnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement