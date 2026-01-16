Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Sepekan Tertekan 0,58 Persen Akibat Aliran Modal Asing Keluar

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |18:10 WIB
Rupiah Sepekan Tertekan 0,58 Persen Akibat Aliran Modal Asing Keluar
Rupiah Melemah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mata uang rupiah kembali menunjukkan tren pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (15/1/2026).

Mengacu pada data Bloomberg, rupiah di pasar spot merosot 0,18 persen secara harian ke posisi Rp16.896 per dolar AS. Dalam kurun waktu sepekan, mata uang Garuda telah melemah sebesar 0,58 persen dibandingkan posisi Kamis (8/1) yang masih berada di level Rp16.798 per dolar AS.

Kondisi serupa tercermin pada kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI), di mana rupiah terkoreksi 0,05 persen secara harian ke Rp16.880 per dolar AS, atau melemah 0,47 persen dalam sepekan terakhir.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi menjelaskan bahwa pelemahan ini dipicu oleh meredanya ketegangan antara AS dan Iran. Pernyataan Donald Trump terkait jaminan keamanan bagi demonstran di Iran telah meredakan kekhawatiran pasar akan adanya respons militer segera dari Washington.

Selain itu, Ibrahim menyoroti sinyal positif dari hubungan AS dan Venezuela yang turut mempengaruhi dinamika pasar valuta asing.

“AS mengisyaratkan pembicaraan positif dengan Venezuela, setelah Presiden AS mengatakan ia berbicara pada hari Kamis sebelumnya dengan pemimpin sementara Venezuela, Delcy Rodríguez, dan menggambarkan panggilan tersebut sebagai sangat positif,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/320/3195383/rupiah_hari_ini-Zp80_large.jpg
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.865 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/320/3194969/rupiah_hari_ini-oFz9_large.jpeg
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp16.855 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193871/rupiah_hari_ini-MEQe_large.jpg
Rupiah Ditutup Anjlok ke Rp16.758 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193663/rupiah_hari_ini-UFr8_large.png
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp16.740 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192478/roti_o-M5k3_large.jpg
Akhirnya Roti O Terima Pembayaran Uang Tunai Usai Viral dan Terancam Sanksi Rp200 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192366/rupiah_hari_ini-eyIx_large.png
Rupiah Dibuka Anjlok ke Level Rp16.773 per Dolar AS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement