RI Perkuat Digitalisasi Ekonomi Kreatif dengan QRIS

JAKARTA - Sistem pembayaran menggunakan QRIS semakin diminati dan memudahkan. Sektor ekonomi kreatif (ekraf) pun berkolaborasi menerima apresiasi secara cashless atau non-tunai dengan menggunakan QRIS.



Hal ini melalui kolaborasi antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan GoPay mendigitalisasi musisi jalanan melalui Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Yogyakarta lewat UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta, dalam mendukung kawasan Malioboro sebagai sumbu filosofi Yogyakarta yang telah ditetapkan UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia.



Kolaborasi ini memungkinkan para musisi untuk menerima apresiasi secara cashless atau non-tunai dengan menggunakan QRIS dari aplikasi GoPay Merchant.



Dengan aplikasi ini, mereka juga dapat mencairkan dana kapan saja dan gratis ke bank manapun tanpa potongan biaya.



“Misi kami adalah membuka akses layanan keuangan seluas-luasnya, termasuk bagi pekerja harian dan UMKM. Kami bangga dapat mendukung Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mewujudkan ekosistem digital terintegrasi, termasuk melalui implementasi QRIS dan transaksi non-tunai," kata Head of GoPay Merchants Haryanto Tanjo dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (16/1/2026).



Sebagai bagian dari upaya penguatan ekosistem budaya di kawasan Malioboro, digitalisasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan visibilitas musisi jalanan dalam ekosistem ekonomi kreatif.