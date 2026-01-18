Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Utang Luar Negeri RI Turun Jadi USD423 Miliar 

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |10:29 WIB
5 Fakta Utang Luar Negeri RI Turun Jadi USD423 Miliar 
Utang RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatatkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia turun pada November 2025  dibandingkan Oktober 2025 sebelumnya.

Posisi ULN Indonesia pada November2025 tercatat sebesar USD423,8 miliar atau menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada Oktober 2025 sebesar USD424,9 miliar.

"Secara tahunan, ULN Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 0,2 persen (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya 0,5 persen (yoy), dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya.

Berikut fakta-fakta utang Indonesia yang dirangkum Okezone, Minggu (18/1/2026). 

1. Utang RI Turun

Menurut Ramdan, posisi ULN pemerintah menurun. Pada November 2025 posisi ULN pemerintah tercatat sebesar USD209,8 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar USD210,5 miliar.

Secara tahunan, pertumbuhan ULN pemerintah melambat dari 4,7 persen (yoy) pada Oktober 2025 menjadi 3,3 persen (yoy) pada bulan November 2025.

 

Halaman:
1 2
