HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Melesat ke Level 9.117 di Akhir Perdagangan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |16:22 WIB
IHSG Melesat ke Level 9.117 di Akhir Perdagangan
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melesat pada akhir perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/MPI)




JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melesat pada akhir perdagangan hari ini. IHSG naik 42,58 poin atau 0,47 persen ke level 9.117,99.

Aktivitas transaksi tercatat cukup ramai dengan volume perdagangan mencapai 75,37 miliar saham dan nilai transaksi sebesar Rp34,31 triliun. Frekuensi transaksi menembus 3,72 juta kali, sementara kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia tercatat sebesar Rp16.622 triliun.

Adapun dari total saham yang diperdagangkan, sebanyak 406 saham ditutup menguat, 323 saham melemah, dan 229 saham bergerak stagnan.

Penguatan IHSG pada perdagangan hari ini didorong oleh mayoritas sektor yang bergerak di zona hijau. Sektor energi mencatatkan kenaikan hampir 1 persen, seiring dengan menguatnya sejumlah saham berbasis komoditas. Sektor konsumer non-primer menjadi penopang terbesar dengan penguatan lebih dari 2 persen, mencerminkan minat beli investor terhadap saham-saham yang sensitif terhadap konsumsi masyarakat. Selain itu, sektor infrastruktur, sektor primer, perindustrian, dan properti juga ikut menguat, meskipun dengan kenaikan yang lebih terbatas.

Di sisi lain, tekanan masih terlihat pada sejumlah sektor. Sektor transportasi menjadi yang paling tertekan dengan penurunan lebih dari 1 persen, diikuti oleh sektor kesehatan, teknologi, keuangan, serta sektor barang baku yang masing-masing ditutup di zona merah tipis.

 

