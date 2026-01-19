Prabowo Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Dunia 2026, Dihadiri Trump

Prabowo Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Dunia di Swiss 2026, Dihadiri Trump (Foto: Setkab)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjadi salah satu pembicara kunci dalam forum ekonomi dunia atau World Economic Forum (WEF) 2026 yang digelar di Davos, Swiss, selepas kunjungan kerja di London, Inggris.

Presiden Prabowo telah tiba di London pada Minggu (18/1/2026). Setelah agenda di London, dia akan melanjutkan perjalanan ke Davos untuk menghadiri forum ekonomi dunia tersebut.

“Beliau (Prabowo) akan melanjutkan perjalanan ke Davos untuk menghadiri forum World Economic Forum. Dijadwalkan beliau juga akan menjadi salah satu pembicara,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Prasetyo menambahkan kehadiran Presiden Prabowo bersifat strategis karena membuka kesempatan memperluas kerja sama dengan berbagai negara sahabat.

“Tentu di forum ekonomi dunia ini, ini adalah bagian dari kita membuka potensi-potensi kerja sama dengan seluruh negara-negara sahabat. Saya kira itu dua agenda di dua negara,” ujar Prasetyo.