BI Konfirmasi Pengunduran Diri Juda Agung dari Deputi Gubernur Bank Indonesia

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |20:28 WIB
BI Konfirmasi Pengunduran Diri Juda Agung dari Deputi Gubernur Bank Indonesia
BI Konfirmasi Pengunduran Diri Juda Agung dari Deputi Gubernur Bank Indonesia (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengonfirmasi bahwa Deputi Gubernur BI Juda Agung telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya. Langkah ini menandai terjadinya transisi kepemimpinan di tubuh bank sentral pada awal tahun 2026.

"Kami mengkonfirmasi bahwa Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Juda Agung, telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden RI, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2026," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Terkait kekosongan posisi yang ditinggalkan oleh Juda Agung, Bank Indonesia memastikan bahwa proses pengisian jabatan akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Gubernur BI telah memberikan rekomendasi nama calon kepada Presiden untuk kemudian diproses lebih lanjut melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Atas kekosongan jabatan Deputi Gubernur tersebut maka Gubernur Bank Indonesia telah merekomendasikan calon kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden mengusulkan dan mengangkat Deputi Gubernur terpilih sebagaimana persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat," tambah Ramdan merujuk pada regulasi dalam Pasal 41, 48, dan 50 UU BI.

 

