HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Jadwal Fit and Proper Test Thomas Djiwandono Calon Deputi Gubernur BI

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |17:09 WIB
Ini Jadwal Fit and Proper Test Thomas Djiwandono Calon Deputi Gubernur BI
Komisi XI DPR RI bergerak cepat menindaklanjuti Surat Presiden terkait pengisian jabatan strategis di Bank Indonesia. (Foto: Okezone.com/Kemenkeu)
JAKARTA – Komisi XI DPR RI bergerak cepat menindaklanjuti Surat Presiden terkait pengisian jabatan strategis di Bank Indonesia. Uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap tiga calon Deputi Gubernur BI dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 23 Januari, dan Senin, 26 Januari 2026.

Tiga nama yang akan menjalani pengujian tersebut adalah Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, serta dua pejabat internal Bank Indonesia, yakni Solikin M. Juhro dan Dicky Kartikoyono.

“Kita jadwalkan, pimpinan sudah menyetujui hari Jumat dan Senin. Karena calonnya ada tiga, sementara hari Jumat waktunya relatif pendek, maka kemungkinan sebagian dilaksanakan pada Jumat dan sisanya pada Senin,” ujar Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun saat ditemui awak media di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Misbakhun menjelaskan, rangkaian proses ini dirancang agar posisi Deputi Gubernur BI yang ditinggalkan oleh Juda Agung dapat segera terisi.

Setelah uji kelayakan rampung pada Senin sore, Komisi XI akan langsung mengambil keputusan untuk kemudian dibawa ke forum tertinggi DPR RI.

“Penetapannya dijadwalkan hari Senin, agar bisa dibawa ke Paripurna pada Selasa (27/1/2026),” tegas Misbakhun.

Menanggapi spekulasi yang menyebut adanya skenario “tukar guling” jabatan antara Thomas Djiwandono dan Juda Agung, Misbakhun memilih bersikap normatif. Ia menegaskan bahwa penempatan Juda Agung pascamundur dari BI merupakan kewenangan penuh eksekutif.

 

1 2
