Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BI Diproyeksi Tahan Suku Bunga Acuan di Level 4,75 Persen

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |08:45 WIB
BI Diproyeksi Tahan Suku Bunga Acuan di Level 4,75 Persen
Bank Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate di level 4,75 persen pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI bulan Januari 2026. Proyeksi ini didasarkan pada tekanan nilai tukar rupiah yang kembali mendekati level Rp17.000 per dolar AS.

Josua menjelaskan, dalam kondisi nilai tukar yang sedang tertekan, pemangkasan suku bunga justru berisiko memperbesar tekanan terhadap rupiah. Penurunan suku bunga dapat mengurangi daya tarik imbal hasil aset berdenominasi rupiah, sehingga berpotensi memicu arus keluar dana dan memperlemah kurs lebih lanjut. Pelemahan rupiah juga berisiko mendorong kenaikan harga barang impor dan mengganggu pembentukan ekspektasi inflasi.

"Saya memperkirakan Bank Indonesia akan mempertahankan BI-Rate di 4,75% pada RDG BI bulan Januari ini. Alasan utamanya, saat rupiah sedang tertekan, pemangkasan suku bunga berisiko menambah tekanan pada kurs," ujarnya saat dihubungi MNC Portal, Rabu (21/1/2026).

Di sisi lain, kondisi ekonomi domestik dinilai masih cukup solid dan belum menunjukkan perlambatan yang tajam sehingga membutuhkan dukungan kebijakan moneter dalam waktu dekat. Aktivitas dunia usaha pada triwulan IV 2025 masih terjaga, bahkan responden survei memperkirakan adanya perbaikan kinerja pada triwulan I 2026. 

Selain itu, Josua melihat Purchasing Managers’ Index (PMI) industri pengolahan masih berada di zona ekspansi, tingkat keyakinan konsumen tetap tinggi, serta penjualan eceran masih mencatatkan pertumbuhan secara tahunan. S&P Global melaporkan PMI manufaktur Indonesia berada di level ekspansi 53,3 pada November 2025, setelah mencapai 51,2 pada Oktober 2025, menandai pertumbuhan empat bulan berturut-turut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/320/3196528/mensesneg-B9wy_large.jpg
Istana soal Isu Tukar Guling Wamenkeu Thomas Djiwandono dengan Deputi Gubernur BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/320/3196444/thomas-TPUp_large.jpg
Jadi Calon Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/320/3196439/bank_indonesia-gFRQ_large.jpg
Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Deputi Gubernur BI Digelar 2 Hari, 23-26 Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/320/3196435/purbaya-JU0B_large.jpg
Pastikan Independensi BI, Purbaya Sebut Thomas Djiwandono Tak Lagi di Gerindra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/320/3196300/wamenkeu-Yhps_large.jpg
Thomas Djiwandono Jadi Calon Deputi Gubernur BI: Diusulkan Prabowo, Didukung Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/320/3196294/bank_indonesia-UQcv_large.jpg
BI Konfirmasi Pengunduran Diri Juda Agung dari Deputi Gubernur Bank Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement