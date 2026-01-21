BI Diprediksi Tahan Suku Bunga Acuan 4,75%, Inflasi Meningkat

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) diprediksi akan menahan suku bunga acuan di level 4,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) hari ini. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) menilai bahwa kenaikan inflasi pangan akibat bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, serta pelemahan nilai tukar, akan menjadi pertimbangan bank sentral sebelum mengerek suku bunga acuan.

“Menjelang awal 2026, kondisi makroekonomi Indonesia dihadapkan pada kombinasi tekanan inflasi dari sisi pasokan dan meningkatnya ketidakpastian global yang mendorong penguatan dolar AS,” tulis hasil riset, Rabu (21/1/2026).

Inflasi umum pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,92% secara tahunan (year on year/yoy), meningkat dari 2,72% pada bulan sebelumnya dan menjadi level tertinggi sejak April 2024. Kenaikan inflasi terutama dipicu oleh gangguan pasokan pangan akibat cuaca ekstrem dan banjir di sejumlah wilayah Sumatera, serta meningkatnya permintaan selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, dan beras menjadi penyumbang utama kenaikan harga.

Selain pangan, tekanan inflasi juga datang dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang dipengaruhi lonjakan harga emas dunia. Sepanjang 2025, perhiasan emas tercatat sebagai salah satu kontributor terbesar inflasi, seiring meningkatnya permintaan global terhadap emas sebagai aset lindung nilai di tengah ketidakpastian geopolitik dan arah kebijakan moneter global.

Dari sisi eksternal, meskipun aliran modal asing kembali masuk ke pasar keuangan Indonesia sejak pertengahan Desember 2025, Rupiah tetap melemah. Penguatan dolar AS dipicu oleh ekspektasi bahwa bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, akan mempertahankan suku bunga lebih lama, ditambah meningkatnya permintaan aset safe haven akibat ketegangan geopolitik global. Kondisi ini membuat tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk Rupiah, masih berlanjut.

Aliran dana asing tercatat masuk terutama ke instrumen jangka pendek, termasuk surat berharga Bank Indonesia dan obligasi pemerintah tenor pendek. Sementara itu, minat terhadap obligasi jangka panjang relatif terbatas, seiring meningkatnya kehati-hatian investor terhadap risiko fiskal domestik, mengingat defisit anggaran 2025 mendekati batas atas yang diizinkan undang-undang.