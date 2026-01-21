3 Kandidat Deputi Gubernur BI Jalani Fit and Proper Test, Disahkan DPR 27 Januari 2026

JAKARTA – Tiga kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) dijadwalkan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Jumat, 23 Januari 2026, dan Senin, 26 Januari 2026.

Ketiga kandidat tersebut adalah Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin Juhro, dan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono.

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan bahwa jadwal pelaksanaan fit and proper test telah disepakati oleh jajaran pimpinan. Setelah seluruh rangkaian uji kelayakan dan kepatutan rampung, DPR akan melanjutkan dengan mekanisme pemungutan suara pada Senin, 26 Januari 2026.

“Hasil pemilihan itu nantinya akan segera dibawa untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR agar bisa dibawa ke Paripurna pada Selasa, 27 Januari,” ujar Misbakhun dalam keterangannya, dikutip Rabu (21/1/2026).

Menurut Misbakhun, pembagian agenda menjadi dua hari dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah calon yang mencapai tiga orang. Ia menjelaskan bahwa waktu pelaksanaan pada hari Jumat relatif terbatas, sehingga sebagian kandidat dijadwalkan mengikuti uji kelayakan pada hari Senin.

Pada Jumat, 23 Januari 2026, tahapan uji kelayakan akan dimulai pada sesi pagi, pukul 09.00–10.00 WIB. Dalam satu sesi tersebut, Komisi XI DPR akan mendengarkan serta menguji pemaparan visi dan misi kandidat pertama, Solikin Juhro.

Proses fit and proper test kemudian dilanjutkan pada awal pekan berikutnya dengan menghadirkan dua kandidat lainnya pada sesi siang hingga sore hari. Pada Senin, 26 Januari 2026, Komisi XI akan menguji visi dan misi Dicky Kartikoyono pada pukul 14.00–15.00 WIB, diikuti Thomas Djiwandono pada pukul 16.00–17.00 WIB.

Pemilihan Deputi Gubernur BI ini dilakukan menyusul pengunduran diri Deputi Gubernur BI Juda Agung sejak 13 Januari 2026. Untuk mengisi posisi yang ditinggalkan tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo mengusulkan sejumlah nama calon kepada Presiden Prabowo Subianto. Nama-nama tersebut kemudian diseleksi oleh Presiden sebelum diajukan secara resmi kepada DPR.