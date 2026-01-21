Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Hampir Rp17.000, Gubernur BI: Cadangan Devisa Cukup untuk Stabilisasi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |15:41 WIB
Rupiah Hampir Rp17.000, Gubernur BI: Cadangan Devisa Cukup untuk Stabilisasi
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut pelemahan nilai tukar Rupiah yang hampir menyentuh Rp17.000 dipengaruhi faktor global dan domestik. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut pelemahan nilai tukar Rupiah yang hampir menyentuh Rp17.000 dipengaruhi faktor global dan domestik. Meski begitu, Bank Indonesia memastikan cadangan devisa negara masih cukup untuk menstabilkan nilai tukar ke depan.

"Cadangan devisa kami cukup besar dan lebih dari cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah," ujarnya dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (21/1/2026).

Dari sisi faktor global, Perry menjelaskan bahwa pelemahan nilai tukar Rupiah disebabkan kondisi geopolitik hingga kebijakan tarif resiprokal AS. Selain itu, terjadi fenomena aliran modal keluar dari negara berkembang ke negara-negara maju.

"Seperti tadi kami sampaikan, pada tahun 2026 ini terjadi net outflow USD 1,6 miliar, data hingga 19 Januari 2026," tambahnya.

Sementara dari sisi faktor domestik, Perry mengatakan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang menjadi korban peralihan modal asing dari negara berkembang ke negara maju. Selain itu, di dalam negeri, persepsi pasar terhadap kondisi fiskal serta pencalonan Deputi Gubernur BI yang baru juga menjadi penyebab.

Meski demikian, Perry menegaskan Bank Indonesia tidak akan ragu melakukan intervensi secara agresif di pasar keuangan untuk menjaga stabilitas nilai tukar. 

"Kami tegaskan, Bank Indonesia tidak segan-segan melakukan intervensi dalam jumlah besar, baik melalui instrumen non-deliverable forward (NDF) di luar negeri, domestic NDF (DNDF), maupun di pasar spot domestik," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/320/3196649//bank_indonesia-8AjT_large.jpg
BI Tahan Suku Bunga 4,75%, Strategi Jaga Rupiah dan Inflasi di Awal 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/320/3196623//dpr_ri-SZlz_large.jpg
3 Kandidat Deputi Gubernur BI Jalani Fit and Proper Test, Disahkan DPR 27 Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/320/3196620//bank_indonesia-CKPb_large.jpg
BI Diprediksi Tahan Suku Bunga Acuan 4,75%, Inflasi Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/320/3196472//wamenkeu-iA6v_large.jpg
Ini Jadwal Fit and Proper Test Thomas Djiwandono Calon Deputi Gubernur BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/320/3196459//rupiah-tr0f_large.jpg
Rupiah Nyaris Rp17.000, Purbaya: Dampak ke Ekonomi Masih Minim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/320/3196398//wamenkeu-q2vm_large.jpg
Thomas Djiwandono Mampukah Jaga Stabilitas Rupiah Jika Jadi Deputi BI?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement