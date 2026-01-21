Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Investasi Jakarta Tembus Rp270 Triliun, Serap 487 Ribu Tenaga Kerja

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |16:26 WIB
Investasi Jakarta Tembus Rp270 Triliun, Serap 487 Ribu Tenaga Kerja
Realisasi investasi di Jakarta mencapai Rp270 triliun pada 2025. (Foto: Okezone.com/Feby)
A
A
A

JAKARTA – Realisasi investasi di Jakarta mencapai Rp270 triliun pada 2025. Capaian ini menjadi indikator semakin kuatnya kepercayaan investor untuk berbisnis di Jakarta.

"Realisasi investasi tahun 2025 sebesar Rp270,9 triliun, ini menjadi indikator kuatnya kepercayaan investor terhadap pemerintahan Jakarta," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam konferensi pers realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 di Balai Kota Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Besarnya nilai investasi tersebut berbanding lurus dengan penyerapan lapangan kerja. Sepanjang 2025, investasi tersebut mampu menyerap sekitar 487.000 tenaga kerja dari berbagai sektor usaha.

"Investasi yang ada di Jakarta tersebut membuka ruang lapangan kerja kurang lebih 487.000 tenaga kerja," ucapnya.

Pramono menjelaskan, realisasi investasi Rp270 triliun tersebut menunjukkan pertumbuhan 11,99% dibandingkan tahun sebelumnya. Investasi itu terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp175,3 triliun serta Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp95,6 triliun.

"Investasi tersebut memberikan kontribusi 14% terhadap total investasi nasional," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/320/3195647//rupiah-KyMo_large.jpg
Rupiah Melemah ke Rp16.896, Rosan: Masih dalam Range yang Acceptable 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/320/3195639//rosan-Hvg3_large.jpg
Investasi Tumbuh 12,7 Persen, Rosan Akui Dampaknya ke Penerimaan Negara Tak Instan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/320/3195615//geothermal-V685_large.png
Investasi Geothermal dan Data Center Diprediksi Naik 2026, Jepang hingga Thailand Siap Masuk RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/320/3195592//inves-LvSd_large.jpg
Investasi Hilirisasi Capai Rp584,1 Triliun, 73 Persen dari Modal Asing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/320/3195568//rosan-8r9s_large.jpg
Realisasi Investasi 2025 Tembus Rp1.931 Triliun, Serap 2,7 Juta Tenaga Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/622/3189645//saham-I8q0_large.jpg
Minim Pemahaman, Banyak Pemula Butuh Edukasi dan Diskusi Trading
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement