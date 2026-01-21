Investasi Jakarta Tembus Rp270 Triliun, Serap 487 Ribu Tenaga Kerja

Realisasi investasi di Jakarta mencapai Rp270 triliun pada 2025. (Foto: Okezone.com/Feby)

JAKARTA – Realisasi investasi di Jakarta mencapai Rp270 triliun pada 2025. Capaian ini menjadi indikator semakin kuatnya kepercayaan investor untuk berbisnis di Jakarta.

"Realisasi investasi tahun 2025 sebesar Rp270,9 triliun, ini menjadi indikator kuatnya kepercayaan investor terhadap pemerintahan Jakarta," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam konferensi pers realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 di Balai Kota Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Besarnya nilai investasi tersebut berbanding lurus dengan penyerapan lapangan kerja. Sepanjang 2025, investasi tersebut mampu menyerap sekitar 487.000 tenaga kerja dari berbagai sektor usaha.

"Investasi yang ada di Jakarta tersebut membuka ruang lapangan kerja kurang lebih 487.000 tenaga kerja," ucapnya.

Pramono menjelaskan, realisasi investasi Rp270 triliun tersebut menunjukkan pertumbuhan 11,99% dibandingkan tahun sebelumnya. Investasi itu terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp175,3 triliun serta Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp95,6 triliun.

"Investasi tersebut memberikan kontribusi 14% terhadap total investasi nasional," sambungnya.