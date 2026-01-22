Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Istana Bocorkan Prabowonomics yang Akan Dibahas Prabowo di WEF 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |19:25 WIB
Istana Bocorkan Prabowonomics yang Akan Dibahas Prabowo di WEF 2026
Istana Bocorkan Prabowonomics yang Akan Dibahas Prabowo di WEF 2026 (Foto: Setpres)
JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, konsep Prabowonomics yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdananya di Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum (WEF) 2026 Davos, Swiss berkaitan dengan upaya menjaga kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional.

"Mungkin kedaulatan atau kemandirian itu juga menjadi hal penting dari makna Prabowonomics itu," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Menurut Prasetyo, Prabowonomics merupakan tema besar yang memuat sejumlah penekanan, seperti pentingnya menjaga stabilitas agar perekonomian dapat berjalan dengan baik. Selain itu, kedaulatan dan kemandirian ekonomi menjadi bagian penting dari makna konsep tersebut.

Penekanan lainnya juga meliputi upaya untuk mewujudkan kemandirian di sektor strategis, seperti pangan dan energi, yang selama ini dikenal melalui agenda swasembada pangan dan swasembada energi sebagai bagian dari fondasi ketahanan ekonomi nasional.

"Termasuk misalnya berkenaan dengan kita kemandirian dalam hal pangan, dalam hal energi, yang selama ini kan istilahnya kita pergunakan adalah swasembada pangan maupun energi dan seterusnya," kata dia.

Sementara itu, terkait kemungkinan pertemuan bilateral Presiden Prabowo dengan sejumlah pemimpin negara di sela-sela kegiatan WEF, Prasetyo menyampaikan bahwa hal tersebut masih akan dicek lebih lanjut.

"Kami belum tahu, nanti kami coba cek ya," pungkasnya.

 

