Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI, Solikin Juhro Siapkan Jurus Hadapi Dinamika Ekonomi Dunia 

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |13:00 WIB
Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI, Solikin Juhro Siapkan Jurus Hadapi Dinamika Ekonomi Dunia 
Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro Ikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan di DPR. (Foto: Okezone.com/DPR)
A
A
A

JAKARTA – Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro memperkenalkan paradigma baru dalam menghadapi dinamika ekonomi dunia dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR RI.

Solikin menyebut tantangan global telah bergeser dari era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) menuju era TUNA (Turbulence, Uncertainty, Novelty, Ambiguity). Perubahan ini menandakan bahwa ketidakpastian dunia tidak lagi sekadar kompleks, melainkan sudah memasuki tahap turbulensi dengan kemunculan berbagai inovasi yang belum pernah ada sebelumnya.

"Volatilitas kini telah berkembang menjadi turbulensi, dan bukan hanya kompleksitas yang kita hadapi, tetapi juga kebaruan-kebaruan yang muncul, terutama di era digital yang terus berkembang pesat," ujar Solikin dalam paparannya, Jumat (23/1/2026).

Solikin menyoroti bahwa sepanjang tahun 2026, ekonomi global masih akan diselimuti kabut ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik yang belum mereda serta fluktuasi tajam di pasar keuangan.

Kondisi ini dikhawatirkan dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi dunia yang diprediksi tetap moderat, serta berisiko mengganggu ambisi jangka panjang Indonesia.

"Gelombang ketidakpastian global ini dapat mempengaruhi pencapaian cita-cita ekonomi Indonesia untuk menjadi negara maju," tegasnya.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Solikin menekankan pentingnya navigasi ekonomi yang presisi melalui penguatan sinergi antarlembaga guna mendorong pertumbuhan yang tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/320/3197028//bank_indonesia-rsDO_large.jpg
Thomas Djiwandono Masuk Bursa Deputi Gubernur BI, Ini Respons Ketua LPS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196938//rupiah-SCv2_large.jpg
'Buang' Dolar AS, Cara BI Perkuat Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196883//purbaya-IcmS_large.jpg
Purbaya Bantah Rupiah Melemah Imbas Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI: Hari Ini Menguat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/320/3196693//bank_indonesia-wEJo_large.jpg
BI Yakin Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 5,7% di 2026 Ditopang Kebijakan Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/320/3196666//gubernur_bank_indonesia-Ee49_large.jpg
Perry Warjiyo: Proses Pencalonan Deputi Gubernur BI Tak Ganggu Tugas Bank Sentral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/320/3196623//dpr_ri-SZlz_large.jpg
3 Kandidat Deputi Gubernur BI Jalani Fit and Proper Test, Disahkan DPR 27 Januari 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement