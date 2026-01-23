Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI, Solikin Juhro Siapkan Jurus Hadapi Dinamika Ekonomi Dunia

JAKARTA – Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro memperkenalkan paradigma baru dalam menghadapi dinamika ekonomi dunia dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR RI.

Solikin menyebut tantangan global telah bergeser dari era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) menuju era TUNA (Turbulence, Uncertainty, Novelty, Ambiguity). Perubahan ini menandakan bahwa ketidakpastian dunia tidak lagi sekadar kompleks, melainkan sudah memasuki tahap turbulensi dengan kemunculan berbagai inovasi yang belum pernah ada sebelumnya.

"Volatilitas kini telah berkembang menjadi turbulensi, dan bukan hanya kompleksitas yang kita hadapi, tetapi juga kebaruan-kebaruan yang muncul, terutama di era digital yang terus berkembang pesat," ujar Solikin dalam paparannya, Jumat (23/1/2026).

Solikin menyoroti bahwa sepanjang tahun 2026, ekonomi global masih akan diselimuti kabut ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik yang belum mereda serta fluktuasi tajam di pasar keuangan.

Kondisi ini dikhawatirkan dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi dunia yang diprediksi tetap moderat, serta berisiko mengganggu ambisi jangka panjang Indonesia.

"Gelombang ketidakpastian global ini dapat mempengaruhi pencapaian cita-cita ekonomi Indonesia untuk menjadi negara maju," tegasnya.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Solikin menekankan pentingnya navigasi ekonomi yang presisi melalui penguatan sinergi antarlembaga guna mendorong pertumbuhan yang tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif.