KEK MNC Lido City, MNC Tourism dan MNC Peduli Bersinergi Dorong Kemandirian Ekonomi Pesantren

JAKARTA - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City bersama MNC Peduli dan MNC Tourism kembali menunjukkan dukungannya terhadap pemberdayaan ekonomi pesantren.

Dukungan ini terwujud melalui Program Peduli Pesantren dengan penyerahan bantuan lima ekor bibit kambing kepada Pesantren Miftahul Ulum Bogor. Penyerahan bantuan lima ekor bibit kambing disambut baik pihak pengelola pondok pesantren.

Ketua Yayasan Pesantren Miftahul Ulum Ustadz Beben Baenuri, mengatakan, bibit kambing tersebut dapat dikelola dan dikembangbiakkan sehingga memiliki nilai manfaat jangka panjang.

Tak hanya itu, bibit kambing juga bisa menjadi pendukung operasional pesantren serta media pembelajaran bagi para santri dalam bidang peternakan.

"Kami dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan dari MNC Peduli, MNC Tourism dan KEK Lido City yang pada kesempatan ini telah peduli dan perhatian memberikan bantuan kepada pondok pesantren kami," kata Ustad Beben, Selasa (20/1/2026).

Dirinya juga mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada MNC Peduli, MNC Tourism dan KEK MNC Lido City yang telah memberikan bibit kambing. Menurutnya, hal tersebut merupakan kontribusi dan bentuk dukungan terhadap aktivitas serta pemberdayaan ekonomi pesantren.

"Semoga dengan bantuan ini yang telah diberikan kepada Pondok Pesantren Miftahul Ulum sebagai bukti kepedulian dan bukti nyata MNC Peduli, MNC Tourism dan juga KEK Lido City yang mudah-mudahan ke depan banyak memberikan keberkahan, kemanfaatan," ujarnya.