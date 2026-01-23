Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BI, OJK dan LPS Temui Purbaya Bahas Rupiah hingga Kondisi Ekonomi Indonesia

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |18:03 WIB
BI, OJK dan LPS Temui Purbaya Bahas Rupiah hingga Kondisi Ekonomi Indonesia
BI, OJK dan LPS Temui Purbaya Bahas Rupiah hingga Kondisi Ekonomi Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menggelar rapat koordinasi reguler di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/1/2026). Pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri oleh pimpinan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini fokus pada sinkronisasi langkah strategis di awal tahun 2026.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan, agenda ini merupakan pertemuan rutin tiga bulanan untuk memantau perkembangan ekonomi nasional terkini dan menyusun proyeksi kebijakan ke depan.

“Koordinasi aja, karena ini kan yang rapat reguler tiga bulanan. Lebih rutin laporan perkembangan terakhir, lalu bagaimana langkah-langkah yang akan kita lakukan di tahun baru ini, tentu terkoordinasi dan sinergi lebih baik,” kata Mahendra usai rapat kepada awak media, Jumat (23/1/2026).

Salah satu isu krusial yang dibahas dalam rapat tersebut adalah menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Mahendra memberikan apresiasi atas kebijakan moneter yang telah ditempuh Bank Indonesia dalam meredam volatilitas pasar global. 

KSSK sepakat untuk mengoptimalkan instrumen yang sudah ada guna memastikan Rupiah tetap bergerak sesuai fundamentalnya.

“Semua secara umum, jadi enggak ada isu spesifik. Langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia saya rasa memang sudah dilakukan dengan baik dan untuk dilanjutkan dan tidak ada spesifik terkait dengan hal baru. Tapi lebih mengoptimalkan apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia (untuk menstabilkan nilai tukar),” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196883/purbaya-IcmS_large.jpg
Purbaya Bantah Rupiah Melemah Imbas Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI: Hari Ini Menguat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196871/purbaya-fiuX_large.jpg
Temukan Kecurigaan, Purbaya Pantau Rekening Pejabat Kemenkeu hingga Eselon III
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196869/menkeu_purbaya-jXtW_large.jpg
Pesan Purbaya ke Pegawai Pajak: Macam-Macam Kita Pecat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196855/menkeu_purbaya-xZS8_large.jpeg
Kena OTT KPK, Purbaya Rombak Pejabat Pajak Kanwil Jakarta Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/320/3196423/purbaya-IUD3_large.jpg
Ini Alasan Purbaya Terbitkan Aturan Baru Dana Pensiun ASN, TNI dan Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/320/3196505/ahy-IlWp_large.jpg
Ini Hasil Lengkap Pertemuan AHY dan Purbaya: Bahas Utang Whoosh hingga Ancaman Jakarta Tenggelam
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement