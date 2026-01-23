Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Menguat Lagi ke Rp16.820, Libas Dolar AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |17:24 WIB
Rupiah Menguat Lagi ke Rp16.820, Libas Dolar AS
Rupiah Menguat Lagi ke Rp16.820, Libas Dolar AS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat 76 poin atau sekitar 0,45 persen ke level Rp16.820 per USD pada akhir perdagangan hari ini.

Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan, penguatan Rupiah ini salah satunya didorong sentimen eksternal yaitu pasar saat ini menunggu pemilihan Presiden AS Donald Trump untuk Ketua Fed berikutnya yang menggantikan Jerome Powell.

"Ketua The Fed yang lebih lunak akan meningkatkan spekulasi tentang penurunan suku bunga lebih lanjut tahun ini," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Selain itu data ekonomi AS terbaru juga menunjukkan bahwa perekonomian berjalan lebih baik dari yang diperkirakan. Produk Domestik Bruto (PDB) untuk kuartal ketiga melebihi perkiraan.

Pada saat yang sama, pasar tenaga kerja menunjukkan tanda-tanda stabilitas daripada kelemahan, seperti yang ditunjukkan oleh para pejabat Federal Reserve (Fed). Oleh karena itu, ekspektasi penurunan suku bunga pada pertemuan 27-28 Januari kemungkinan sudah tidak berlaku lagi.

Kemudian, Presiden AS Donald Trump melunakkan ancaman terhadap Greenland setelah Trump mengatakan dia telah mengamankan akses total dan permanen AS ke Greenland dalam kesepakatan dengan NATO, yang kepala NATO mengatakan sekutu harus meningkatkan komitmen mereka terhadap keamanan Arktik untuk menangkal ancaman dari Rusia dan China.

Sementara itu, para pemimpin Uni Eropa akan mempertimbangkan kembali hubungan dengan AS pada pertemuan puncak darurat pada hari Kamis setelah ancaman Trump tentang tarif dan bahkan tindakan militer untuk memperoleh Greenland sangat mengguncang kepercayaan dalam hubungan transatlantik, kata para diplomat. Trump juga mengatakan dia berharap tidak akan ada tindakan militer AS lebih lanjut di Iran, tetapi menambahkan AS akan bertindak jika Iran melanjutkan program nuklirnya.

Presiden Volodymyr Zelenskiy dari Ukraina mengatakan pada hari Kamis setelah pembicaraan dengan Trump di Davos bahwa persyaratan jaminan keamanan untuk Ukraina telah diselesaikan, tetapi masalah penting mengenai wilayah dalam perang dengan Rusia tetap belum terselesaikan. Trump telah menekan Ukraina untuk mengamankan perdamaian setelah hampir empat tahun perang, meskipun hanya sedikit tanda-tanda Rusia ingin menghentikan pertempuran.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196938/rupiah-SCv2_large.jpg
'Buang' Dolar AS, Cara BI Perkuat Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196934/mensesneg-6JsB_large.jpg
Istana soal Rupiah Melemah Nyaris Rp17.000 per USD: Fundamental Ekonomi Kita Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196883/purbaya-IcmS_large.jpg
Purbaya Bantah Rupiah Melemah Imbas Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI: Hari Ini Menguat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/320/3196275/purbaya-wldv_large.jpg
Rupiah Babak Belur tapi IHSG Cetak Rekor, Purbaya Singgung Isu Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/278/3196220/rupiah-qrNQ_large.jpg
Rupiah Makin Melemah Dekati Rp17.000 per USD Usai Trump Ancam Kenakan Tarif Gegara Greenland
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/278/3196041/rupiah-PnGu_large.png
Rupiah Diprediksi Melemah Tembus ke Rp17.100 per USD, Ini Pemicunya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement