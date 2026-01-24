Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Rotasi Jabatan Thomas Djiwandono dan Juda Agung Didukung Purbaya

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |10:16 WIB
4 Fakta Rotasi Jabatan Thomas Djiwandono dan Juda Agung Didukung Purbaya
Menkeu Purbaya (Foto: Purbaya)
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa rencana pertukaran posisi strategis antara otoritas fiskal dan moneter tidak akan mengganggu kemandirian Bank Indonesia (BI). 

Langkah ini mencakup masuknya Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam bursa calon Deputi Gubernur BI, sementara Deputi Gubernur BI Juda Agung dikabarkan akan bergeser ke Kementerian Keuangan.

Berikut fakta-fakta rotasi Jabatan Thomas Djiwandono dan Juda Agung didukung Purbaya yang dirangkum Okezone, Sabtu (24/1/2026). 

1. Tanggapan Purbaya

Purbaya menilai perpindahan tersebut akan memberikan perspektif yang lebih luas bagi Thomas, mengingat latar belakangnya saat ini yang berada di sektor fiskal.

"Tanggapan saya gimana? Ya bagus lah, biar Pak Thomas punya pengalaman lebih luas lagi. Udah di fiskal sekarang, kalau masuk kan ke moneter, kan bagus. Saya mendukung," ujar Purbaya usai menghadiri rapat dengan Komisi XI DPR RI bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Jakarta.

 

Halaman:
1 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/320/3197152/kssk-1D3C_large.jpeg
