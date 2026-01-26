Thomas Djiwandono Uji Kelayakan Deputi Gubernur BI, Rupiah Menguat

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono resmi menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI) di hadapan Komisi XI DPR RI pada hari ini, Senin (26/1/2026).

Penampilan Thomas yang hadir sekitar 16.09 WIB ini mengenakan setelan jas lengkap dengan dasi bernuansa biru keabu-abuan menjadi sorotan dalam proses seleksi pimpinan bank sentral tersebut.

Langkah Thomas ini menyusul dua kandidat lainnya, yakni Solikin M Juhro dan Dicky Kartikoyono, yang merupakan pekerja karier Bank Indonesia.

Ketiganya bersaing ketat untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh Juda Agung setelah resmi mengundurkan diri per 13 Januari 2026.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa seluruh proses pengisian jabatan ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

"Proses pengisian jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang ditinggalkan Juda Agung berjalan sesuai mekanisme konstitusional dan ketentuan perundang-undangan," jelas Misbakhun dalam keterangan sebelumnya.

Setelah Thomas menyelesaikan sesi paparannya yang dijadwalkan berakhir pada pukul 17.00 WIB, Komisi XI DPR RI akan langsung bergerak cepat.

Rapat internal segera digelar sore ini untuk menentukan siapa di antara ketiga kandidat tersebut yang paling layak menduduki posisi strategis di MH Thamrin.