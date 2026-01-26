Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Thomas Djiwandono Uji Kelayakan Deputi Gubernur BI, Rupiah Menguat

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |16:47 WIB
Thomas Djiwandono Uji Kelayakan Deputi Gubernur BI, Rupiah Menguat
Thomas Djiwandono Uji Kelayakan Deputi Gubernur BI, Rupiah Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono resmi menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI) di hadapan Komisi XI DPR RI pada hari ini, Senin (26/1/2026).

Penampilan Thomas yang hadir sekitar 16.09 WIB ini mengenakan setelan jas lengkap dengan dasi bernuansa biru keabu-abuan menjadi sorotan dalam proses seleksi pimpinan bank sentral tersebut.

Langkah Thomas ini menyusul dua kandidat lainnya, yakni Solikin M Juhro dan Dicky Kartikoyono, yang merupakan pekerja karier Bank Indonesia.

Ketiganya bersaing ketat untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh Juda Agung setelah resmi mengundurkan diri per 13 Januari 2026.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa seluruh proses pengisian jabatan ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

"Proses pengisian jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang ditinggalkan Juda Agung berjalan sesuai mekanisme konstitusional dan ketentuan perundang-undangan," jelas Misbakhun dalam keterangan sebelumnya.

Setelah Thomas menyelesaikan sesi paparannya yang dijadwalkan berakhir pada pukul 17.00 WIB, Komisi XI DPR RI akan langsung bergerak cepat. 

Rapat internal segera digelar sore ini untuk menentukan siapa di antara ketiga kandidat tersebut yang paling layak menduduki posisi strategis di MH Thamrin.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/320/3197671/dicky_kartikoyono-Ypwt_large.jpg
Calon Deputi Gubernur BI Dicky Kartikoyono Ungkap Strategi Stabilkan Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/320/3197658/calon_deputi_bank_indonesia-pRXc_large.jpeg
Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI, Dicky Kartikoyono Ungkap Cara Pertumbuhan Ekonomi  di Pemda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/320/3197028/bank_indonesia-rsDO_large.jpg
Thomas Djiwandono Masuk Bursa Deputi Gubernur BI, Ini Respons Ketua LPS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196938/rupiah-SCv2_large.jpg
'Buang' Dolar AS, Cara BI Perkuat Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/320/3196666/gubernur_bank_indonesia-Ee49_large.jpg
Perry Warjiyo: Proses Pencalonan Deputi Gubernur BI Tak Ganggu Tugas Bank Sentral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/320/3196594/deputi_bank_indonesia-EFtM_large.jpg
DPR Tegaskan Presiden Prabowo Tak Intervensi pada Calon Deputi Gubernur BI 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement