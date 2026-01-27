Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Alfamart Hadirkan 100 UCOllect Box, Permudah Setor Minyak Jelantah lewat Integrasi Alfagift–UCOllect

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |19:56 WIB
Alfamart Hadirkan 100 UCOllect Box, Permudah Setor Minyak Jelantah lewat Integrasi Alfagift–UCOllect
Alfamart hadirkan 100 UCOllect Box. (Foto: dok Alfamart)
A
A
A

TANGERANG - Mengawali 2026, Alfamart kembali memperkuat komitmennya terhadap pengelolaan lingkungan berkelanjutan melalui perluasan program pengumpulan minyak jelantah. Hingga Januari 2026, Alfamart telah mengoperasikan 100 unit kotak ucollect yang tersebar di 18 kota di Indonesia.

Kotak ucollect merupakan mesin penukaran minyak jelantah yang memungkinkan masyarakat mengonversikan limbah minyak goreng menjadi saldo rupiah. Kini, manfaat tersebut semakin bertambah seiring rampungnya integrasi aplikasi Alfagift dengan noovoleum, sebagai operator kotak ucollect.

Melalui integrasi ini, saldo rupiah hasil penukaran minyak jelantah dapat dikonversikan menjadi A-Poin Alfagift yang dapat digunakan untuk berbelanja di gerai Alfamart. Selain itu, setiap konversi juga mendapatkan bonus 500 A-Poin dengan minimal penukaran senilai Rp5.500/liter melalui aplikasi ucollect.

Corporate Affairs Director Alfamart Solihin mengatakan, keberadaan kotak ucollect di gerai Alfamart diharapkan dapat memudahkan masyarakat mengelola limbah minyak jelantah secara bertanggung jawab.

“Sebagai toko komunitas yang dekat dengan masyarakat, keberadaan kotak ucollect di Alfamart menjadi solusi agar minyak jelantah tidak dibuang sembarangan. Ini merupakan pencapaian yang akan terus kami kembangkan bersama noovoleum, sehingga semakin banyak masyarakat dapat berpartisipasi,” ujar Solihin saat meresmikan kotak ucollect ke-100 di Gerai Alfamart Drive Thru Alam Sutera, Tangerang, Selasa (27/1/2026).

Solihin menambahkan, integrasi Alfagift dengan noovoleum telah selesai sepenuhnya dan memberikan nilai tambah bagi konsumen Alfamart.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/11/3197894//pt_pegadaian_kanwil_x_jabar_berikan_bantuan_terhadap_warga_terdampak_bencana_tanah_longsor_di_cisarua-SuBl_large.jpeg
Gerak Cepat, Pegadaian Kanwil X Jabar Salurkan Bantuan ke Lokasi Bencana Longsor di Cisarua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/11/3197890//bri_terus_memberdayakan_umkm_indonesia_agar_dapat_naik_kelas_melalui_pemanfaatan_platform_digital_linkumkm-4xCW_large.jpeg
LinkUMKM Jangkau 14,8 Juta Pengusaha, BRI Dorong Penguatan Usaha Berbasis Digital 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/11/3197844//pelindo_pemprov_dki_kembangkan_kawasan_pesisir_dan_pelabuhan_laut-xvMc_large.png
Pemprov DKI Gandeng Pelindo dan Kemenhub untuk Kembangkan Kawasan Pesisir Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/11/3197817//relawan_bri_lakukan_aksi_bersih_bersih_sekolah_di_aceh_tamiang-Osfk_large.jpg
Dukung Pemulihan Pascabencana, Relawan BRI Peduli Lakukan Bersih-bersih Sekolah di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/11/3197810//perum_bulog_bersama_kemenhaj_dorong_peluang_ekspor_beras_premium_untuk_jamaah_haji_dan_umrah_di_arab_saudi-Perc_large.jpeg
BULOG bersama Kemenhaj Buka Peluang Ekspor Beras Premium untuk Jamaah Haji dan Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/11/3197806//pnm_menempatkan_pemberdayaan_sebagai_langkah_awal_sebelum_pembiayaan_usaha_diberikan-U13C_large.jpeg
Pemberdayaan Perempuan Prasejahtera Jadi Ciri Khas PNM di Industri Keuangan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement