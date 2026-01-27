Alfamart Hadirkan 100 UCOllect Box, Permudah Setor Minyak Jelantah lewat Integrasi Alfagift–UCOllect

TANGERANG - Mengawali 2026, Alfamart kembali memperkuat komitmennya terhadap pengelolaan lingkungan berkelanjutan melalui perluasan program pengumpulan minyak jelantah. Hingga Januari 2026, Alfamart telah mengoperasikan 100 unit kotak ucollect yang tersebar di 18 kota di Indonesia.

Kotak ucollect merupakan mesin penukaran minyak jelantah yang memungkinkan masyarakat mengonversikan limbah minyak goreng menjadi saldo rupiah. Kini, manfaat tersebut semakin bertambah seiring rampungnya integrasi aplikasi Alfagift dengan noovoleum, sebagai operator kotak ucollect.

Melalui integrasi ini, saldo rupiah hasil penukaran minyak jelantah dapat dikonversikan menjadi A-Poin Alfagift yang dapat digunakan untuk berbelanja di gerai Alfamart. Selain itu, setiap konversi juga mendapatkan bonus 500 A-Poin dengan minimal penukaran senilai Rp5.500/liter melalui aplikasi ucollect.

Corporate Affairs Director Alfamart Solihin mengatakan, keberadaan kotak ucollect di gerai Alfamart diharapkan dapat memudahkan masyarakat mengelola limbah minyak jelantah secara bertanggung jawab.

“Sebagai toko komunitas yang dekat dengan masyarakat, keberadaan kotak ucollect di Alfamart menjadi solusi agar minyak jelantah tidak dibuang sembarangan. Ini merupakan pencapaian yang akan terus kami kembangkan bersama noovoleum, sehingga semakin banyak masyarakat dapat berpartisipasi,” ujar Solihin saat meresmikan kotak ucollect ke-100 di Gerai Alfamart Drive Thru Alam Sutera, Tangerang, Selasa (27/1/2026).

Solihin menambahkan, integrasi Alfagift dengan noovoleum telah selesai sepenuhnya dan memberikan nilai tambah bagi konsumen Alfamart.