Purbaya Yakin Jurusnya Bisa Membalik Arah Ekonomi Supaya Tidak Terus Turun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini kebijakan fiskal yang dijalankannya sejak awal menjabat dirancang untuk menekan defisit APBN . (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini kebijakan fiskal yang dijalankannya sejak awal menjabat dirancang untuk menekan defisit APBN di tahun-tahun mendatang.

Di awal masa jabatannya, Purbaya meluncurkan berbagai stimulus, termasuk suntikan anggaran ratusan triliun rupiah ke perbankan nasional, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kredit sekaligus mengerek laju pertumbuhan ekonomi.

"Itu strategi untuk membalik arah ekonomi. Kita harus memberikan semua instrumen yang ada untuk membalik arah ekonomi supaya nggak terus turun ke bawah," kata Purbaya saat ditemui di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Purbaya mengatakan, sejumlah anggaran yang digelontorkan untuk program bantuan sosial hingga program magang ditargetkan untuk mendorong daya beli. Ujungnya, hal ini bisa memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi.

"Dan anggaran kementerian-lembaga juga kami dorong untuk tumbuh se-optimal mungkin. Itu cost yang harus dibayar untuk membalikkan arah ekonomi. Tapi yang penting, sustainability fiskalnya tetap kami jaga," tuturnya.

Meski begitu, Purbaya belum bisa memastikan defisit fiskal tidak terjadi pada 2026. Kinerja perbaikan dalam pengelolaan anggaran dan penerimaan negara menjadi kunci untuk menekan defisit.

"Defisitnya mungkin akan tetap ada tahun ini, tapi saya akan lihat dan sedang memperbaiki Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak," kata dia.