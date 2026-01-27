Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Deretan Sumber Kekayaan Artis Cantik Prilly Latuconsina yang Pasang Status Open to Work di Linkedln 

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |22:13 WIB
Deretan Sumber Kekayaan Artis Cantik Prilly Latuconsina yang Pasang Status Open to Work di Linkedln 
Harta Kekayaan Prilly Latuconsina (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Deretan sumber kekayaan artis cantik Prilly Latuconsina yang pasang status Open to Work di Linkedln. Aktris Prilly Latuconsina mendadak pasang status 'Open to Work' di platform Linkedln, pada 25 Januari 2026. 

Sang aktris kemudian menjelaskan alasannya melakukan hal tersebut.

"Jangan kaget dulu ya. Aku menyalakan badge #OpenToWork bukan karena kekurangan aktivitas tapi karena lagi ingin belajar hal baru," ujarnya dikutip dari akun Instagram @prillylatuconsina96.

Prilly mengaku ingin menantang dirinya untuk mencoba hal baru dan berbeda dari industri film dan management business yang ditekuninya selama ini. 

"Seperti offline sales experience. Ketemu orang langsung, ngobrol, memahami kebutuhan mereka sampai belajar bagaimana sebuah produk benar-benar diterima dan dirasakan langsung oleh konsumen," ujarnya.

Lalu dari mana saja sumber kekayaan Prilly Latuconsina selama ini? 

1. Industri Hiburan 

Dunia hiburan menjadi awal kesuksesan Prilly. 

Memulai karier dari sinetron dan FTV, lalu melesat ke film layar lebar dan musik. Dari profesinya sebagai aktris, Prilly disebut pernah menerima bayaran hingga sekitar Rp1 miliar untuk sekali syuting film. 

Di mana ia juga memperoleh pemasukan dari royalti, tampil di berbagai acara, termasuk aktivitas menyanyi.

 

Halaman:
1 2 3
