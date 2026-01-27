Benahi Bea Cukai, Purbaya Akan Rotasi Pejabat di 5 Pelabuhan Besar Besok

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap melakukan langkah drastis untuk membenahi internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Langkah ini ditandai dengan rencana pencopotan dan rotasi besar-besaran terhadap para pejabat yang bertugas di lima pelabuhan utama di Indonesia.

Purbaya mengungkapkan bahwa pelabuhan yang menjadi sasaran rotasi tersebut meliputi Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Batam, serta wilayah Sumatera Utara.

Terkait nasib para pejabat di lokasi tersebut, ia memberikan sinyal bahwa tidak semuanya akan mendapatkan posisi baru. Beberapa di antaranya bahkan terancam dibebastugaskan atau dirumahkan tergantung hasil evaluasi yang dilakukan. Saat ditanya mengenai rincian pejabat tersebut, ia menjawab dengan nada sedikit berseloroh namun tegas.

"Enggak, sebagian dirumahkan sebagian enggak, tergantung doa mereka nanti malam," kata Purbaya usai konferensi pers KSSK, Selasa (27/1/2026).

Selain itu, Purbaya menjelaskan bahwa kekosongan posisi yang ditinggalkan oleh para pejabat bermasalah tersebut akan diisi oleh talenta-talenta dari Direktorat Jenderal Pajak yang dinilai memiliki integritas dan kapasitas untuk memberikan kinerja yang lebih baik di lingkungan Bea Cukai.