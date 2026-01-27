Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Terus Menguat, Ini Penjelasan Purbaya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |20:54 WIB
Rupiah Terus Menguat, Ini Penjelasan Purbaya
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tren penguatan nilai tukar Rupiah yang terus berlanjut mendapatkan apresiasi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya menegaskan kepercayaan penuh pemerintah terhadap langkah-langkah yang diambil Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas mata uang Garuda di tengah dinamika pasar global.

Dia menyatakan otoritas fiskal dan moneter terus menjalin koordinasi yang erat, namun ia menyerahkan teknis pengendalian nilai tukar sepenuhnya kepada bank sentral yang dinilai memiliki kompetensi mumpuni.

"Tanya bank sentral tadi. Jadi bank sentral akan menjaga nilai tukar rupiah dan kita akan berkoordinasi terus dengan bank sentral. Saya pikir mereka cukup ahli dan saya akan serahkan ini ke bank sentral. Mereka cukup jago mengendalikan nilai tukar," ujar Purbaya usai konferensi pers KSSK pada Selasa (27/1/2026).

Purbaya juga mengonfirmasi pernyataan optimistis dari Gubernur Bank Indonesia terkait tren nilai tukar yang menunjukkan performa positif dalam beberapa waktu terakhir.

"Saya yakin kan Pak Gubernur tadi bilang menguat terus, dia bilang, saya ikut dia aja," tambahnya.

Berdasarkan data pasar pada penutupan perdagangan Selasa (27/1/2026), nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS memang terpantau kembali menguat. 

 

