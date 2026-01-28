Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Anjlok 7,35 Persen hingga Trading Halt, Purbaya Sebut Isu Transparansi dan Goreng Saham 

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |17:46 WIB
IHSG Anjlok 7,35 Persen hingga Trading Halt, Purbaya Sebut Isu Transparansi dan Goreng Saham 
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup merosot tajam sebesar 7,35 persen ke level 8.320 pada perdagangan Rabu (28/1/2026). Bahkan, IHSG sempat anjlok 8 persen memicu otoritas bursa untuk memberlakukan penghentian perdagangan sementara (trading halt).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti pengumuman dari MSCI sebagai faktor utama di balik aksi jual masal (panic selling) hari ini. Menurutnya, penilaian MSCI mencerminkan adanya persoalan mendasar terkait transparansi dan integritas perdagangan di bursa domestik.

"Ya menurut saya IHSG kan jatuh karena berita yang MSCI yang menganggap kita kurang transparan dan banyak goreng-gorengan saham segala macam kan. Persyaratan mereka ya itu manajemen bersih dan free float-nya berapa persen," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Meski mengakui adanya celah yang perlu diperbaiki, Menkeu menilai kejatuhan indeks hari ini merupakan respons pasar yang terlalu reaktif. Ia mengingatkan bahwa masih ada ruang waktu bagi emiten dan otoritas untuk melakukan penyesuaian sebelum keputusan final MSCI dieksekusi pada pertengahan tahun.

"Ini saya pikir reaksi yang berlebihan, karena kan ini baru laporan pertama kan. Masih ada waktu eksekusi sampai bulan Mei kan," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
