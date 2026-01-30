Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Istana Tegaskan Mundurnya Dirut BEI Tak Ada Campur Tangan Pemerintah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |13:58 WIB
Istana Tegaskan Mundurnya Dirut BEI Tak Ada Campur Tangan Pemerintah
Dirut BEI Iman Rachman Mengundurkan Diri. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, buka suara soal mundurnya Iman Rachman dari kursi Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurutnya, keputusan tersebut merupakan kewenangan pribadi.

Dirinya pun dengan tegas membantah adanya keterlibatan dari pemerintah.

“Enggak. Kewenangan tersendiri kan gitu,” kata Prasetyo Hadi kepada wartawan, Jumat (30/1/2026).

Prasetyo menerangkan, saat ini fokus pemerintah bukan pada bongkar-pasang jabatan, tetapi menjaga pasar modal Indonesia tetap transparan dan sehat.

“Tapi bahwa tadi yang disampaikan bukan dalam rangka mengatur mundur atau tidaknya. Tapi kan bagaimana juga negara mengatur supaya bursa kita sehat, bursa kita transparan, memenuhi kaidah-kaidah sebagaimana bursa-bursa di negara lain, kan begitu. Salah satu masalahnya kan itu,” ujarnya.

Dia menilai, langkah Iman Rachman adalah bentuk tanggung jawab moral terhadap publik. Pemerintah tentu menghormati keputusan tersebut.

“Kita tentunya menghormati keputusan itu. Kalau kita lihat dari pernyataannya, beliau itu kan adalah bentuk pertanggungjawaban ya dari kejadian yang lalu,” ungkapnya.

Dia menambahkan, kejadian Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang anjlok selama dua hari memberikan pelajaran tersendiri.

“Sudah dijelaskan oleh Pak Menko, intinya fundamental kita kuat dan bagi kita setiap peristiwa harus kita ambil hikmahnya, dan peristiwa dua hari yang lalu ini kan kita ambil hikmahnya sebagai bagian dari ke depan kita menata regulasi kita sebagaimana tadi yang sudah disampaikan,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Dirut BEI, Jumat (30/1). Keputusan tersebut diambil menyusul anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam dua hari terakhir.

 

