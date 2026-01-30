Dirut BEI Mundur Jadi Sinyal Positif, Purbaya: Saatnya Serok-Serok Saham

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajak para investor memanfaatkan momentum koreksi pasar untuk kembali melakukan akumulasi pembelian saham. Ajakan ini disampaikan menyusul pengunduran diri Iman Rachman dari kursi Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), yang dinilai dapat menjadi titik balik pemulihan kepercayaan pasar modal Indonesia.

Purbaya mengatakan, langkah pengunduran diri tersebut, ditambah dengan respons cepat pemerintah dalam membenahi regulasi bursa, menjadi katalis positif yang membuktikan keseriusan otoritas dalam menjaga stabilitas investasi.

“Ini positif kalau orang yang ngerti. Kalau enggak ngerti, bye. Saatnya serok-serok,” ujar Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Menurut Purbaya, gerak cepat dalam menangani gejolak pasar akan menghapus keraguan para pemilik modal. Ia meyakini bahwa investor, baik yang bermain di lantai bursa maupun yang bergerak di sektor riil, akan melihat komitmen nyata pemerintah dalam menjaga tata kelola yang bersih dan transparan.

“Kalau saya pikir ini sinyal yang positif. Artinya investor di pasar modal maupun di sektor riil melihat bahwa kita menangani masalah dengan cepat dan serius. Jadi yang tadinya ragu-ragu mestinya akan lebih yakin bahwa arah ke depan akan lebih baik,” imbuhnya.