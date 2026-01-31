Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bos OJK dan BEI Mundur, Kepercayaan Investor Pasar Modal Pulih?

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |13:03 WIB
Bos OJK dan BEI Mundur, Kepercayaan Investor Pasar Modal Pulih?
Pengunduran diri massal pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). (Foto: Okezone.com/OJK)
A
A
A

JAKARTA – Pengunduran diri massal pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dinilai sebagai langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Pergantian kepemimpinan tersebut dianggap sebagai upaya penyegaran yang diperlukan agar pasar modal kembali dipandang kredibel di mata dunia.

Menurut pengamat pasar modal Reydi Octa, guncangan hebat akibat kebijakan MSCI yang membekukan penyesuaian bobot (rebalancing) indeks untuk Indonesia merupakan tamparan keras yang memicu kerentanan kepercayaan investor global terhadap transparansi IHSG.

"Menurut saya, kalau memang itu yang terbaik keputusannya untuk keberlanjutan pasar modal ya tidak masalah. Supaya kan dari kemarin ada kejadian trading halt yang sampai dua hari berturut-turut gitu kan. Kepercayaan investor global juga mulai rentan mempertanyakan transparansi di IHSG. Jadi sepertinya kita perlu wajah baru yang ke-refresh," ujar Reydi Octa, Sabtu (31/1/2026).

Meski pasar sempat mengalami penurunan tajam hingga memicu trading halt, Reydi menilai situasi ini tidak sedahsyat krisis pada masa awal pandemi. Ia berpendapat bahwa kepanikan yang terjadi lebih disebabkan oleh investor yang belum sepenuhnya mencerna maksud di balik keputusan MSCI.

Reydi memberikan sudut pandang positif bahwa langkah MSCI membekukan indeks justru bisa dilihat sebagai upaya perlindungan untuk mencegah keluarnya dana asing (capital outflow) secara masif jika metodologi baru langsung diterapkan tanpa persiapan.

"Tujuannya baik MSCI seperti itu, karena berarti dana-dana asing itu tidak dipaksa keluar. Makanya MSCI membekukan dana dulu supaya tidak terjadi penambahan atau pengurangan di IHSG. Jadi menunda, atau paling tidak supaya tidak terjadi capital outflow dari asing di IHSG," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/278/3198653//mahendra_siregar-jJPu_large.jpg
Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara Mundur, Alarm Krisis Kredibilitas Pasar Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/320/3198671//ihsg-vaWp_large.jpg
IHSG Ambruk Pekan Ini dari Level 8.951 ke 8.329, Turun Hampir 7%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/278/3198665//ojk-t5gv_large.jpg
Fakta-Fakta Mundurnya Mahendra, Mirza dan Inarno dari Pimpinan OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/278/3198650//pimpinan_ojk_mundur-rCO5_large.jpg
Banggar Soroti Mundurnya Bos OJK: Mundur Saja Tak Cukup, Harus Benahi Kebijakan Free Float
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/278/3198534//prabowo-MoBr_large.jpeg
Prabowo Turun Tangan Hadapi Kebijakan MSCI hingga Rombak BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/278/3198532//purbaya-vmJM_large.jpg
Purbaya soal Dirut BEI Mundur: Lakukan Kesalahan Fatal, saatnya Serok Saham
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement