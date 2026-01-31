Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

IHSG Ambruk Pekan Ini dari Level 8.951 ke 8.329, Turun Hampir 7%

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |09:03 WIB
IHSG Ambruk Pekan Ini dari Level 8.951 ke 8.329, Turun Hampir 7%
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun merosot tajam pada pekan ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat data perdagangan saham ditutup bervariasi selama periode 23—30 Januari 2026. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun merosot tajam pada pekan ini.

Mengutip data BEI, Sabtu (31/1/2026), pergerakan IHSG turun sebesar 6,94% sehingga ditutup pada level 8.329,606, dari posisi 8.951,010 pada pekan lalu.

Transaksi Harian

Peningkatan tertinggi terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian BEI, yaitu sebesar 29,28% menjadi Rp43,76 triliun, dari Rp33,85 triliun pada pekan sebelumnya.

Frekuensi Transaksi

Rata-rata frekuensi transaksi harian turut mengalami peningkatan sebesar 1,59% menjadi 3,82 juta kali transaksi, dari 3,76 juta kali transaksi pada pekan lalu.

Volume Transaksi

Data volume transaksi harian Bursa pada pekan ini mengalami penurunan sebesar 3,69% menjadi 63,3 miliar lembar saham, dari 65,73 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/278/3198665//ojk-t5gv_large.jpg
Fakta-Fakta Mundurnya Mahendra, Mirza dan Inarno dari Pimpinan OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/278/3198650//pimpinan_ojk_mundur-rCO5_large.jpg
Banggar Soroti Mundurnya Bos OJK: Mundur Saja Tak Cukup, Harus Benahi Kebijakan Free Float
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/278/3198532//purbaya-vmJM_large.jpg
Purbaya soal Dirut BEI Mundur: Lakukan Kesalahan Fatal, saatnya Serok Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198601//direktur_penyidikan_jaksa_agung_muda_bidang_tindak_pidana_khusus_kejagung_syarief_sulaeman_nahdi-kcWp_large.jpg
Kejagung Terus Pantau Anjloknya IHSG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198588//bareskrim_polri-wPhm_large.jpg
Bareskrim Polri Usut Dugaan Pidana Isu Saham Gorengan saat IHSG Anjlok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/278/3198574//ojk-PK2c_large.jpg
OJK Tetap Bertemu MSCI meski Dirut BEI Mundur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement