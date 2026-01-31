IHSG Ambruk Pekan Ini dari Level 8.951 ke 8.329, Turun Hampir 7%

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun merosot tajam pada pekan ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat data perdagangan saham ditutup bervariasi selama periode 23—30 Januari 2026. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun merosot tajam pada pekan ini.

Mengutip data BEI, Sabtu (31/1/2026), pergerakan IHSG turun sebesar 6,94% sehingga ditutup pada level 8.329,606, dari posisi 8.951,010 pada pekan lalu.

Transaksi Harian

Peningkatan tertinggi terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian BEI, yaitu sebesar 29,28% menjadi Rp43,76 triliun, dari Rp33,85 triliun pada pekan sebelumnya.

Frekuensi Transaksi

Rata-rata frekuensi transaksi harian turut mengalami peningkatan sebesar 1,59% menjadi 3,82 juta kali transaksi, dari 3,76 juta kali transaksi pada pekan lalu.

Volume Transaksi

Data volume transaksi harian Bursa pada pekan ini mengalami penurunan sebesar 3,69% menjadi 63,3 miliar lembar saham, dari 65,73 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.