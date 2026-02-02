Advertisement
MARKET UPDATE

Sinyal Positif dari Investor Asing, IHSG Diproyeksi Rebound Hari Ini

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |05:30 WIB
Sinyal Positif dari Investor Asing, IHSG Diproyeksi Rebound Hari Ini
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
JAKARTA - CEO Danantara Indonesia yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani menyatakan pasar saham domestik akan dibuka menguat pada perdagangan Senin (2/2/2026).

Dia mengaku telah melakukan komunikasi intensif dengan para investor global dalam beberapa hari terakhir dan menyebut bahwa respons investor asing terhadap sejumlah kebijakan dan reformasi pasar modal yang tengah disiapkan pemerintah terbilang positif.

"Saya meyakini market penerimaannya akan positif juga karena saya pun berbicara dalam dua hari terakhir ini dengan para investor luar. Responnya mereka juga memahami, mengerti dan mereka memberikan signal yang positif karena beberapa reform yang akan dilakukan ini," katanya saat dijumpai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Rosan mengatakan, salah satu poin yang diapresiasi investor global adalah kebijakan peningkatan free float saham menjadi 15%. Namun demikian, Rosan mengungkapkan adanya masukan lanjutan dari investor terkait aspek keterbukaan kepemilikan saham.

Saat ini, keterbukaan investor diwajibkan bagi kepemilikan di atas 5%. Menurut Rosan, investor asing mengusulkan agar ambang batas tersebut dapat diturunkan agar sejalan dengan praktik di negara lain.

"Mereka menginginkan bahwa kalau sekarang kan yang perlu dibuka investornya itu kalau di atas 5% ya kan, nah mereka bilang kalau bisa itu diturunkan tidak hanya di batas 5% karena saya lihat di beberapa negara seperti India 1%, yang lain 2%, 1%, nah mereka ingin itu juga diturunkan," lanjut Rosan.

 

1 2
