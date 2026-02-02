Pertumbuhan Sektor Konstruksi, Pembiayaan Pembangunan Daerah Diperkuat

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor konstruksi di Kalimantan Selatan tumbuh 7,52% dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) pada triwulan III-2025, menjadikannya salah satu motor pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada triwulan IV-2024, sektor konstruksi juga tercatat menyumbang pertumbuhan hingga 11,69%, mencerminkan kuatnya aktivitas investasi dan pembangunan di wilayah tersebut, terlebih dengan posisi strategisnya sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN) yang progresnya semakin masif di tahun 2026 ini.

PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) memperkuat perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah melalui kerja sama strategis dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel). Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Asuransi Kredit Konstruksi dan Non-Konstruksi yang berlangsung di Graha Askrindo, Jakarta.

Direktur Bisnis Askrindo Budhi Novianto menyampaikan bahwa kerja sama dengan Bank Kalsel merupakan bagian dari strategi pertumbuhan perusahaan sekaligus penguatan peran Askrindo dalam mendukung pembangunan nasional daerah khususnya Kalimantan Selatan.

“Sinergi ini merupakan bagian dari komitmen kami guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan dukungan underwriting dan ketentuan tarif yang kompetitif, kami memastikan mitra BPD mendapatkan solusi proteksi yang optimal guna mendukung pembangunan infrastruktur nasional,” ujar Budhi dalam keterangannya, Jakarta, Senin (2/2/2026).