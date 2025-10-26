Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Santri Mulai Dilatih Jadi Tenaga Konstruksi, Ini Kata Menteri PU

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 26 Oktober 2025 |15:05 WIB
Santri Mulai Dilatih Jadi Tenaga Konstruksi, Ini Kata Menteri PU
Santri Mulai Dilatih Jadi Tenaga Konstruksi, Ini Kata Menteri PU (Foto: PU)
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang konstruksi, termasuk bagi para santri di pondok pesantren melalui program pelatihan dan uji kompetensi tenaga kerja konstruksi terampil.

Program ini mulai dilaksanakan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur sejak 21 Oktober hingga 1 November 2025 yang diikuti oleh 116 peserta.

Program pelatihan dan uji kompetensi tenaga kerja konstruksi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar para santri mendapatkan pembekalan pengetahuan atau keterampilan dasar di bidang konstruksi maupun teknik sipil.

Diharapkan, ketika ada kegiatan pembangunan di lingkungan pondok pesantren masing-masing, para santri yang turut berperan dalam proses pembangunan memiliki bekal ketrampilan dasar bangunan maupun keselamatan kerja konstruksi. 

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, kegiatan pelatihan tenaga konstruksi di pondok pesantren ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga budaya gotong royong yang telah lama menjadi ciri khas pesantren di Indonesia.

Menurut Dody, melalui pelatihan dan sertifikasi, para santri akan mendapatkan pengetahuan dasar mengenai konstruksi dan penerapan keselamatan kerja.

"Para santri dengan sukarela bergotong royong membangun ruang belajar, asrama, dan fasilitas lainnya. Kami di Kementerian PU tidak ingin semangat budaya itu hilang," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (26/10/2025).

Kementerian PU memberikan kesempatan kepada para santri Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, untuk belajar langsung keterampilan bangunan dan keselamatan kerja konstruksi. Kegiatan dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya, Ditjen Bina Konstruksi diikuti oleh 116 peserta, terdiri dari 81 peserta bidang tukang bangunan gedung dan 35 peserta bidang petugas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) konstruksi.

 

