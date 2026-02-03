Danantara Bentuk Perminas untuk Kelola Logam Tanah Jarang

JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) membentuk Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) sebagai entitas baru yang akan mengelola komoditas pertambangan strategis di luar portofolio badan usaha milik negara (BUMN) yang telah ada.

CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan Perminas akan difokuskan pada pengelolaan komoditas tanah jarang (rare earth) yang dinilai memiliki prospek besar dan peran penting, seiring meningkatnya kebutuhan global terhadap mineral kritis.

“Memang Perminas ini peruntukannya untuk tanah jarang atau rare earth,” ujar Rosan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Menurut Rosan, pendirian Perminas mengikuti skema pengelolaan mineral lain yang telah lebih dulu berjalan melalui sistem holding dan anak perusahaan di sektor pertambangan. Ia mencontohkan pengelolaan batu bara oleh PT Bukit Asam, nikel oleh PT Vale Indonesia, serta emas oleh PT Aneka Tambang (Antam).

Dengan demikian, Perminas dibentuk untuk menjalankan peran serupa, namun dengan fokus khusus pada pengembangan komoditas tanah jarang. Meski begitu, Perminas tidak berada di bawah holding MIND ID, melainkan berdiri sebagai entitas yang langsung berada di bawah Danantara.

Rosan menegaskan Indonesia memiliki potensi dan cadangan rare earth yang sangat besar. Namun, hingga saat ini pemanfaatannya masih belum optimal, sementara kebutuhan global terhadap mineral tersebut terus meningkat.

“Tanah jarang saat ini menjadi kebutuhan dunia yang sangat tinggi, sementara kita memiliki potensi dan cadangan yang sangat besar. Karena itu, kami diminta untuk mempersiapkan pengelolaannya dan bekerja sama dengan kementerian terkait,” kata Rosan.