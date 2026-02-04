Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hashim Ungkap Investor Asing Minati PLTN 7 Gigawatt 

Rohman Wibowo , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |17:46 WIB
Hashim Ungkap Investor Asing Minati PLTN 7 Gigawatt 
Hashim Djojohadikusumo (Foto: Okezone)
JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo menekankan proyek transisi energi yang digencarkan pemerintah telah menarik minat investor asing. Satu di antaranya soal proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) bertenaga 7 gigawatt.

"Banyak negara telah menunjukkan niat untuk masuk dan berpartisipasi dalam investasi, juga mempelajari teknologinya dan sebagainya," kata Hashim dalam acara diskusi di Jakarta, Rabu (4/2/2026). 

Kata Hashim, pemerintah telah memutuskan untuk memulai 7 gigawatt proyek tenaga nuklir, yang dari mulanya 500 megawatt. Proyek itu diproyeksikan berlangsung sampai 2034.

"Untuk 10 tahun ke depan, telah diumumkan bahwa 70 gigawatt akan dibangun. Banyak di antaranya, sebagian besar dari perusahaan seperti Masdar, ini adalah proyek hijau, proyek energi terbarukan, 76 persen di antaranya akan berasal dari perusahaan seperti Masdar dan lainnya," urainya.

Hashim mengatakan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPL) mengedepankan proyek hijau dalam beberapa tahun ke depan. Proyek listrik hijau mulai dilakoni pemerintah dengan melibatkan kerja sama entitas negara dan korporasi.

 

