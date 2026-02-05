Breaking News: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025 Capai 5,11%

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025 (Foto: Freepik)

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 mencapai 5,11%. Pada kuartal IV-2025 ekonomi Indonesia sebesar 5,39%

Hal ini disampaikan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 mencapai 5,1 persen. Angka pertumbuhan ekonomi ini sedikit di bawah target APBN.

APBN 2025 menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen. Sementara Purbaya memprediksi angka pertumbuhan 2025 berkisar 5,1 persen.

“Mendekati 5,2 persen, 5,1 persenlah. Ada kemungkinan (di bawah target APBN),” ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Selasa 3 Februari 2026

Sementara untuk pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025, Purbaya optimistis 5,45 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan rekor pertumbuhan ekonomi pada kuartal-kuartal sebelumnya.

“Kalau saya segitu-gitu aja, 5,45 persen kan, kuartal IV doang,” katanya.





(Dani Jumadil Akhir)