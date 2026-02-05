Kolaborasi MNC Asset Management-Bank Neo Commerce Perluas Pilihan Investasi Nasabah

MEDAN - MNC Asset Management bersama Bank Neo Commerce terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan melalui seminar edukasi investasi bagi nasabah. Seminar bertajuk “Embrace The Uncertainty, Seize The Opportunity” digelar di Kantor Cabang Bank Neo Commerce Medan, Rabu sore (4/2/2026).

Head of Funding & Business Network Bank Neo Commerce Metta Anoraga mengatakan, kolaborasi dengan MNC Asset Management telah dimulai sejak tahun 2025 sebagai upaya menghadirkan lebih banyak pilihan produk investasi bagi nasabah.

"Kerja sama dengan manajer investasi menjadi sangat penting agar nasabah tidak hanya mengandalkan produk simpanan, tetapi juga memiliki varian instrumen investasi, khususnya reksa dana, yang sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko masing-masing," katanya.

Dia menambahkan, melalui kegiatan customer gathering ini, Bank Neo Commerce ingin meningkatkan pemahaman nasabah mengenai pentingnya pengelolaan investasi yang tepat di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.

Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong nasabah lebih percaya diri dalam berinvestasi serta memanfaatkan peluang pertumbuhan aset di tengah dinamika pasar keuangan yang terus berubah.



(Dani Jumadil Akhir)