Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

MNC Asset Management Gelar Seminar Investasi di Medan, Produk Reksa Dana Dinilai Cocok Hadapi Ketidakpastian 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |13:03 WIB
MNC Asset Management Gelar Seminar Investasi di Medan, Produk Reksa Dana Dinilai Cocok Hadapi Ketidakpastian 
MNC Asset Management Gelar Seminar Investasi di Medan, Produk Reksa Dana Dinilai Cocok Hadapi Ketidakpastian 
A
A
A

JAKARTA - MNC Asset Management berkolaborasi dengan Bank Neo Commerce menyelenggarakan seminar edukasi investasi khusus untuk Nasabah Bank Neo Commerce bertajuk 'Embrace the Uncertainty, Seize the Opportunity' yang digelar di Kantor Cabang (KC) Medan Bank Neo Commerce, pada Rabu (4/2/2026).

Customer Gathering ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya Nasabah Bank Neo Commerce mengenai pentingnya pengelolaan investasi yang tepat dan terukur dalam menghadapi kondisi ekonomi yang dinamis. 

Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi mengatakan, melalui kegiatan ini Nasabah diajak untuk memandang ketidakpastian bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai peluang untuk mengoptimalkan pertumbuhan aset pada instrumen investasi yang sesuai, aman, dan nyaman.

"Di tengah ketidakpastian ekonomi yang masih berlangsung, investor tetap memiliki peluang untuk berinvestasi secara optimal. Melalui pengelolaan profesional, MNC Asset Management berkomitmen menghadirkan solusi investasi yang stabil dan berpotensi bertumbuh, salah satunya melalui Reksa Dana MNC Dana Syariah," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (5/2/2026).

Sementara itu, Direktur Bisnis Bank Neo Commerce Aditya Wahyu Windarwo menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung kemudahan akses investasi bagi masyarakat melalui layanan perbankan digital.

"Sebagai salah satu pelopor bank dengan layanan digital, Bank Neo Commerce berkomitmen untuk senantiasa memberikan layanan keuangan yang terbaik bagi nasabah, tentunya termasuk investasi," tambahnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/622/3199752/mnc_asset_management-Dqbi_large.jpg
Kolaborasi MNC Asset Management-Bank Neo Commerce Perluas Pilihan Investasi Nasabah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/622/3199723/mnc_asset_management-xgHU_large.jpg
Edukasi Investasi, MNC Asset Management: Reksa Dana Tetap Relevan di Tengah Volatilitas Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/320/3198586/mnc_asset_management-eoaj_large.jpg
MNC Asset Management Diarahkan Kelola Investasi MNC Group Sektor Jasa Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/320/3198524/mnc_asset_management-crfz_large.jpg
Tingkatkan Capaian Bisnis Pasar Reksa Dana, MNC Asset Management Perluas APERD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/320/3198511/mnc_asset_management-t64n_large.jpg
MNC Asset Management Bidik Pertumbuhan AUM 52 Persen di 2026 Lewat Produk Unggulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/278/3194000/mnc_asset_management-bstn_large.jpg
Catatkan Kinerja Positif di 2025, MNC Asset Management Optimistis Reksa Dana Terus Tumbuh pada 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement