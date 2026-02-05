MNC Asset Management Gelar Seminar Investasi di Medan, Produk Reksa Dana Dinilai Cocok Hadapi Ketidakpastian

JAKARTA - MNC Asset Management berkolaborasi dengan Bank Neo Commerce menyelenggarakan seminar edukasi investasi khusus untuk Nasabah Bank Neo Commerce bertajuk 'Embrace the Uncertainty, Seize the Opportunity' yang digelar di Kantor Cabang (KC) Medan Bank Neo Commerce, pada Rabu (4/2/2026).

Customer Gathering ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya Nasabah Bank Neo Commerce mengenai pentingnya pengelolaan investasi yang tepat dan terukur dalam menghadapi kondisi ekonomi yang dinamis.

Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi mengatakan, melalui kegiatan ini Nasabah diajak untuk memandang ketidakpastian bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai peluang untuk mengoptimalkan pertumbuhan aset pada instrumen investasi yang sesuai, aman, dan nyaman.

"Di tengah ketidakpastian ekonomi yang masih berlangsung, investor tetap memiliki peluang untuk berinvestasi secara optimal. Melalui pengelolaan profesional, MNC Asset Management berkomitmen menghadirkan solusi investasi yang stabil dan berpotensi bertumbuh, salah satunya melalui Reksa Dana MNC Dana Syariah," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (5/2/2026).

Sementara itu, Direktur Bisnis Bank Neo Commerce Aditya Wahyu Windarwo menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung kemudahan akses investasi bagi masyarakat melalui layanan perbankan digital.

"Sebagai salah satu pelopor bank dengan layanan digital, Bank Neo Commerce berkomitmen untuk senantiasa memberikan layanan keuangan yang terbaik bagi nasabah, tentunya termasuk investasi," tambahnya.