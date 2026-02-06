Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Soal Temuan Safe House Emas Pegawai Nakal, Purbaya: Kita Belum Bersih

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |20:31 WIB
Soal Temuan Safe House Emas Pegawai Nakal, Purbaya: Kita Belum Bersih
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan peringatan keras saat melantik 40 pejabat baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jumat (6/2/2026). Purbaya secara blak-blakan menyinggung kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Purbaya merasa geram dengan modus operandi para oknum yang menyewa rumah khusus (safe house) hanya untuk menyembunyikan tumpukan uang dan logam mulia hasil praktik rasuah.

"Artinya ada sebagian pegawai kita yang belum menjalankan pekerjaannya dengan baik dan lurus. Masih ada yang terima uang tuh, ada safe house katanya, ada uang sekian, ada emas tiga kilo dan lain-lain, artinya kita masih belum bersih," tegas Purbaya.

Purbaya menekankan bahwa rangkaian rotasi jabatan yang ia lakukan sejak pekan lalu merupakan upaya paksa untuk memulihkan nama baik Kementerian Keuangan. Ia menyoroti bahwa kasus korupsi yang terjadi berulang kali, baik di Kalimantan maupun di pusat, menunjukkan adanya celah sistemik yang harus segera ditutup.

"Ke depan teman-teman memperbaiki image bea cukai dan pajak. Yang pajak kan kena di Kalimantan, Bea Cukai di sini, ini terjadi berkali kali dan kalau kita enggak hati-hati akan terjadi terus. Kalau di masa lalu kan pimpinan sebelumnya enggak ada yang kena kan," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200112//menkeu_purbaya-gEbu_large.jpg
Purbaya Sambut Juda Agung untuk Pererat Fiskal-Moneter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200109//menkeu_purbaya-aIgH_large.jpg
Purbaya Ungkap Alasan Lantik 40 Pejabat Pajak dan 3 Pejabat Dirjen Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200106//menkeu_purbaya-qDiz_large.jpg
Purbaya Lantik 40 Pejabat Pajak Baru, Berikut Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/455/3200006//juda_agung-uxhQ_large.jpg
Perbandingan Harta Kekayaan Thomas Djiwandono dengan Juda Agung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200039//purbaya-EOYs_large.jpg
Purbaya Bongkar Macetnya Izin Apotek dan Bioetanol di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200034//purbaya-qgex_large.jpg
Pegawai Pajak Mulyono dan Bea Cukai Jadi Tersangka, Purbaya: Bagus Enggak Rompinya?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement