Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Jam Tangan Kayu Tembus Pasar Global, Ini Kiprah UMKM Binaan BRI Ma.ja Watch

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |11:01 WIB
Jam Tangan Kayu Tembus Pasar Global, Ini Kiprah UMKM Binaan BRI Ma.ja Watch
Ma.ja Watch sukses tembus pasar global setelah bergabung UMKM binaan Rumah BUMN BRI. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA – Berawal dari kecintaan terhadap jam tangan dan kepedulian terhadap lingkungan, Ma.ja Watch Indonesia tumbuh menjadi salah satu brand jam tangan kayu dengan identitas budaya Indonesia yang kuat.

Di balik brand tersebut, terdapat sosok Justisia Dewi, seorang wirausaha yang konsisten memadukan desain modern, kriya tradisional, dan nilai keberlanjutan dalam setiap produknya. Perjalanan Ma.ja Watch pun semakin terarah setelah bergabung sebagai UMKM binaan Rumah BUMN BRI.

Didirikan pada tahun 2021, Ma.ja Watch lahir dari ketertarikan Justisia terhadap jam tangan sebagai produk yang sangat personal dan dekat dengan penggunanya. Dari sana, muncul gagasan untuk menciptakan jam tangan berbahan kayu dan material ramah lingkungan lainnya, seperti limbah sumpit, yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memiliki cerita dan makna budaya.

“Jam tangan bagi saya bukan sekadar penunjuk waktu, tetapi bagian dari identitas pemakainya. Karena itu, Ma.ja Watch dirancang dengan cerita, nilai, dan sentuhan budaya Indonesia,” ujar Justisia Dewi, Founder Ma.ja Watch Indonesia.

Dalam proses pengembangannya, Ma.ja Watch melibatkan pengrajin lokal dari berbagai daerah, khususnya Tangerang Selatan dan Yogyakarta, dengan manajemen dan pengembangan brand yang berpusat di Cinere. Saat ini, Ma.ja Watch memiliki lokasi usaha di Ruko Cinere 8, Limo, Depok, serta telah hadir di sejumlah gerai ritel ternama seperti Alun-Alun Grand Indonesia dan Metro Margocity Depok.

Setiap koleksi Ma.ja Watch dirancang dengan mengangkat nilai budaya dan kearifan lokal. Inspirasi tersebut tercermin dalam berbagai seri, mulai dari Srikandi yang terinspirasi dari pewayangan, hingga koleksi bertema alam dan daerah Indonesia seperti Bajo, Arjuna Srikandi, dan Kupu Sayap Renda. Nilai kesabaran, ketelitian, serta keunikan kriya buatan tangan menjadi ruh utama yang melekat pada setiap produk.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/11/3200167//bapenda_parkiran_di_kantor-VjMG_large.jpg
Parkiran di Kantor Kena Pajak atau Tidak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/11/3200194//pnm_mekaar_jadi_agen_brilink_mekaar-Thsa_large.jpeg
Dari Warung ke Layanan Keuangan: Peran Agen BRILink Mekaar Bantu Warga Prasejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/11/3200128//perum_bulog_panen_raya-gu4b_large.jpeg
Dirut BULOG dan Menko Pangan Rilis Serapan Gabah di Maros, Target 4 Juta Ton Setara Beras 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/11/3200100//agen_brilink_mekaar_kresnawati-4SHP_large.JPG
PNM Mekaar Dorong Perempuan Prasejahtera Melangkah ke Ekonomi yang Lebih Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/482/3200124//ilustrasi_minyak_kelapa-giMD_large.jpeg
Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit, Mana yang Lebih Cocok untuk Masak Sehari-hari?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/11/3200094//bri_peduli_bersih_pantai-ewqG_large.jpg
BRI Peduli Ajak Masyarakat Bersih-bersih Pantai Kedonganan Bali, Dukung Gerakan Indonesia ASRI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement