Pembangunan Hunian Sementara di Aceh Ditarget Selesai Awal Ramadan

Pembangunan Hunian Sementara di Aceh Ditarget Selesai Awal Ramadan (Foto: PU)

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan pembangunan hunian sementara (huntara) modular bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, rampung pada awal Ramadan.

"Progresnya masih sesuai schedule. Insya Allah minggu pertama Ramadan ini bisa selesai total untuk 202 kepala keluarga (KK). Lokasi ini luasnya sekitar 3 hektare dan sebagian besar akan kita manfaatkan sebagai ruang terbuka hijau, ada tempat bermain, tempat ibadah, dan fasilitas publik lainnya," ujar Menteri Dody dalam keterangan resmi, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Huntara Modular

Hunian Modular di Kabupaten Bener Meriah ini dibangun menggunakan metode konstruksi modular baja prefabrikasi di atas lahan seluas 30.000 m² atau 3 hektare. Total luas bangunan mencapai 4.855 m² yang terdiri dari 19 blok hunian, dengan luas modul 3.672 m² (228 modul), serta area non-hunian seluas 2.210 m² untuk fasilitas pendukung seperti toilet dan selasar.

Hunian tersebut dirancang untuk menampung 228 kepala keluarga (KK) dengan dukungan fasilitas sanitasi yang memadai berupa 114 unit shower, 114 unit kloset, serta 4 unit fasilitas difabel.

Sistem pendukung hunian meliputi penyediaan air bersih dari sumur bor, pengolahan air kotor menggunakan biotank, serta suplai listrik dari PLN.