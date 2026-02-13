Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Melemah ke Level 8.218

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |11:51 WIB
IHSG Sesi I Melemah ke Level 8.218
IHSG Sesi I (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,57 persen ke 8.218 pada sesi I perdagangan hari ini Jumat (13/2/2026).

Total volume transaksi tercatat 26,5 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp12,3 triliun. Sebanyak 301 saham menguat, 387 saham melemah, dan 270 saham stagnan.

Sejumlah indeks utama turut mencatat penurunan seperti LQ45 turun 1,06 persen, IDX30 melemah 0,72 persen, MNC36 melemah 0,68 persen, serta indeks JII turun 1,02 persen. 

Pada sesi I perdagangan, indeks sektoral yang menguat seperti energi, konsumer siklikal, transportasi industri. Sementara yang melemah ada konsumer non siklikal, keuangan, properti, bahan baku, industri, infrastruktur, teknologi, kesehatan.

Daftar penghuni top gainers antara lain PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (ROCK), PT Guna Timur Raya Tbk (TRUK), dan PT Bersama Mencapai Puncak Tbk (BAIK).

 

Sementara itu, saham penghuni top losers antara lain PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS), PT Hillcon Tbk (HILL), PT Danareksa Investment Management Tbk (XDIF). 

(Taufik Fajar)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/278/3201351/ihsg_hari_ini-jKgN_large.jpg
IHSG DIbuka Melemah ke Level 8.240
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/278/3201209/bei-qzED_large.jpg
BEI Tak Khawatir soal Masuknya Dana Pensiun dan Asuransi ke Pasar Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/278/3201144/ihsg-u3gJ_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat di Level 8.295
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/278/3201083/bei-Lvhk_large.jpg
Ini Kata BEI soal Prabowo Marah Besar saat IHSG Anjlok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/278/3201081/hashim-bxRN_large.png
Prabowo Pantau Ketat IHSG, Hashim Ingatkan Petinggi BEI-OJK: Saya Serius!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/278/3201075/hashim-5B8G_large.png
Hashim Sebut Prabowo Marah Besar saat IHSG Anjlok: Kehormatan Negara Kita Dipertaruhkan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement