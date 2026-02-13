IHSG Sesi I Melemah ke Level 8.218

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,57 persen ke 8.218 pada sesi I perdagangan hari ini Jumat (13/2/2026).



Total volume transaksi tercatat 26,5 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp12,3 triliun. Sebanyak 301 saham menguat, 387 saham melemah, dan 270 saham stagnan.



Sejumlah indeks utama turut mencatat penurunan seperti LQ45 turun 1,06 persen, IDX30 melemah 0,72 persen, MNC36 melemah 0,68 persen, serta indeks JII turun 1,02 persen.



Pada sesi I perdagangan, indeks sektoral yang menguat seperti energi, konsumer siklikal, transportasi industri. Sementara yang melemah ada konsumer non siklikal, keuangan, properti, bahan baku, industri, infrastruktur, teknologi, kesehatan.



Daftar penghuni top gainers antara lain PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (ROCK), PT Guna Timur Raya Tbk (TRUK), dan PT Bersama Mencapai Puncak Tbk (BAIK).

Sementara itu, saham penghuni top losers antara lain PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS), PT Hillcon Tbk (HILL), PT Danareksa Investment Management Tbk (XDIF).

(Taufik Fajar)