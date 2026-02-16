Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Gaji Peserta Magang Nasional Resmi Naik 

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |08:15 WIB
4 Fakta Gaji Peserta Magang Nasional Resmi Naik 
Gaji Magang Nasional (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menyesuaikan uang saku peserta Program Pemagangan Nasional (Maganghub) dengan kenaikan Upah Minimum (UM) Tahun 2026.

Berikut fakta-fakta  Gaji Peserta Magang Nasional Resmi Naik yang dirangkum Okezone, Senin (16/2/2026). 

1. Gaji Naik di 2026

Uang saku dalam Program Pemagangan Nasional berfungsi sebagai dukungan biaya hidup selama peserta mengikuti pelatihan dan praktik kerja di perusahaan atau institusi/lembaga. 

Dengan adanya kenaikan UM 2026, besaran uang saku peserta pun turut mengalami peningkatan sesuai ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing.

"Alhamdulillah, karena UM 2026 ini mengalami kenaikan, maka uang saku peserta pemagangan juga naik,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli dalam keterangan resmi. 

 

