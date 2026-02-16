Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Pemangkasan Jumlah BUMN Dijamin Tak Ada PHK 

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |09:01 WIB
5 Fakta Pemangkasan Jumlah BUMN Dijamin Tak Ada PHK 
BUMN (Foto: Okezone)
JAKARTA - Chief Operational Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa pemangkasan atau perampingan BUMN akan dirampungkan pada tahun ini.

"Kita sudah petakan. Pokoknya tahun ini kita harus selesai melakukan seluruh perampingan BUMN," ujar Dony usai menghadiri acara Indonesia Economic Outlook (IEO) 2026 di Auditorium Wisma Danantara, Jakarta.

Berikut fakta-fakta pemangkasan jumlah BUMN dijamin tak ada PHK yang dirangkum Okezone, Senin (16/2/2026). 

1. Perampingan Ratusan BUMN

Menurutnya, perampingan ratusan BUMN akan memberikan efisiensi lantaran adanya penyusutan jumlah direksi dan komisaris. 

Dony menegaskan, perampingan BUMN menjadi kesempatan untuk memperbaiki tata kelola BUMN agar lebih efisien dan berdaya saing.

"Supaya lebih efisien, kan banyak perusahaan kita yang tidak efisien, masih rugi, skalanya kecil-kecil," sambung Dony.

 

Halaman:
1 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/320/3201288/dony_oskaria-6h5s_large.jpg
