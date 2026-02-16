Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta RI Stop Ekspor Timah Tahun Ini 

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |10:14 WIB
6 Fakta RI Stop Ekspor Timah Tahun Ini 
Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah mengkaji rencana penghentian ekspor timah dalam beberapa tahun ke depan sebagai upaya untuk memperkuat ekonomi domestik.

Berikut fakta-fakta Indonesia stop ekspor timah tahun ini yang dirangkum Okezone, Senin (16/2/2026). 

1. Ekspor Barang Mentah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia  menjelaskan bahwa ekspor barang mentah harus digantikan dengan produk hasil hilirisasi dalam negeri untuk memperkuat posisi ekonomi Indonesia. 

Sebagai contoh, pelarangan ekspor bijih nikel pada 2018-2019 berhasil meningkatkan total ekspor nikel hingga sepuluh kali lipat pada periode 2023-2024.

"Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit. Dan tahun ke depan, kita akan mengkaji untuk beberapa komoditas lain, termasuk timah. Tidak boleh lagi kita ekspor barang mentah. Silakan teman-teman membangun investasi hilirisasi di dalam negeri," ujar Bahlil dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026, di Wisma Danantara.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/320/3201029/bahlil-f4bV_large.jpg
Bahlil Kaji Ulang Pencabutan Izin Tambang Emas Martabe, Minta Arahan ke Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/320/3197041/menteri_esdm_bahlil-mnBj_large.jpg
Bahlil Terbitkan Izin untuk 45 Ribu Sumur Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196953/bahlil-xSwF_large.jpg
Izin Tambang Emas Martabe Agincourt dan PLTA Batang Toru Dicabut, Ini Penjelasan Bahlil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196926/bahlil-Juip_large.jpg
Bahlil soal Wajahnya Dijadikan Meme: Intervensi Asing, Tak Senang Indonesia Stop Impor BBM!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196878/bahlil-T7C1_large.jpg
RI Kehilangan Minyak 2 Juta Barel, Bahlil Sanksi Pejabat ESDM Buntut Kebocoran Pipa Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/320/3194502/menteri_esdm_bahlil-tDo3_large.jpg
Bahlil Pamer Setoran PNBP Lampaui Target APBN 2025, Tembus Rp138,37 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement