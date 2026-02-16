6 Fakta RI Stop Ekspor Timah Tahun Ini

JAKARTA - Pemerintah mengkaji rencana penghentian ekspor timah dalam beberapa tahun ke depan sebagai upaya untuk memperkuat ekonomi domestik.

Berikut fakta-fakta Indonesia stop ekspor timah tahun ini yang dirangkum Okezone, Senin (16/2/2026).

1. Ekspor Barang Mentah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa ekspor barang mentah harus digantikan dengan produk hasil hilirisasi dalam negeri untuk memperkuat posisi ekonomi Indonesia.

Sebagai contoh, pelarangan ekspor bijih nikel pada 2018-2019 berhasil meningkatkan total ekspor nikel hingga sepuluh kali lipat pada periode 2023-2024.

"Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit. Dan tahun ke depan, kita akan mengkaji untuk beberapa komoditas lain, termasuk timah. Tidak boleh lagi kita ekspor barang mentah. Silakan teman-teman membangun investasi hilirisasi di dalam negeri," ujar Bahlil dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026, di Wisma Danantara.