Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Soal Wacana Utang Whoosh Pakai APBN, Purbaya: Belum Ada Perintah Prabowo 

Rohman Wibowo , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |18:48 WIB
Soal Wacana Utang Whoosh Pakai APBN, Purbaya: Belum Ada Perintah Prabowo 
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi soal belum adanya kepastian penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh senilai Rp1,2 triliun per tahun. 

Purbaya menekankan belum ada perintah dari level eksekutif untuk mengandalkan APBN demi membayar utang proyek Whoosh. Sampai sekarang, dia masih menunggu petunjuk dan perintah.

"Belum ada petunjuk khusus dari Presiden (Prabowo)," kata Purbaya di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Menurut Purbaya, skema pembayaran utang proyek Whoosh belum ada yang jelas, termasuk dari penggunaan anggaran dari Danantara yang menghimpun dividen BUMN. 

"Adanya dari Rosan (CEO Danantara), itu kan belum clear. Saya kalau ada petunjuk presiden saya kerjain, sekarang belum. Paling enggak, ada tapi belum firm," katanya. 

Soal wacana penggunaan APBN untuk menambal utang proyek Whoosh dinilai tidak tepat. Kepada IDX Channel, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mewanti-wanti pembayaran utang proyek yang dibangun era Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini sepatutnya tak dibebankan penuh oleh APBN. Sebab, ruang fiskal Indonesia bakal terguncang dengan menanggung semua utang yang berjumlah sekitar Rp120 triliun tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/320/3202260/menkeu_purbaya-64Yh_large.jpg
Sejumlah Nama Calonkan Diri Jadi Pimpinan OJK, Purbaya: Sebagian Masih Bukan Orang yang Jago!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/320/3201821/menkeu_purbaya-R1Jd_large.jpg
Purbaya Usut Tuntas Dugaan Kongkalikong Oknum Bea Cukai dan Tiffany & Co
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/320/3201735/menkeu_purbaya-6aJ3_large.jpg
Dugaan Kongkalikong Oknum Bea Cukai dan Tiffany & Co Mencuat, Purbaya: Usut Tuntas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/320/3201718/menkeu_purbaya-SJVg_large.jpg
Utang Pemerintah Tembus Rp9.637,90 Triliun, Purbaya: Strategi Jaga Ekonomi Agar Tak Krisis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/320/3201713/menkeu_purbaya-Z9bu_large.jpg
Purbaya: Siklus Ekspansi Ekonomi RI Bisa Bertahan hingga 2033
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/320/3201353/penyegelan-Dapi_large.jpeg
Usai Tindak Tiffany & Co, Purbaya: Impor Ilegal Pasti Akan Disegel
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement