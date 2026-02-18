Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BPKN Ungkap Cara Lindungi Konsumen dari Bahaya Galon Lama

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |05:26 WIB
BPKN Ungkap Cara Lindungi Konsumen dari Bahaya Galon Lama
Galon Lama (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini menyebut konsumsi air dari galon guna ulang berusia tua ibarat minum kimia. Hal itu disampaikan Novita dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Industri Air Minum dengan Kementerian Perindustrian pada Rabu 4 Februari 2026.

Di tengah kekosongan regulasi yang membatasi usia pakai galon guna ulang berbahan polikarbonat, tanggung jawab kini berada di tangan produsen. Sejumlah pakar dan lembaga perlindungan konsumen menyuarakan langkah-langkah konkret yang dapat segera diterapkan.

Terkait hal itu, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendesak produsen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) untuk beritikad baik menarik galon-galon tua dari peredaran tanpa menunggu paksaan hukum. 

Anggota BPKN, Fitrah Bukhari, menegaskan ini adalah seruan moral. 

“Secara moral, produsen punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan konsumen, apalagi air minum ini kan termasuk hajat hidup (orang banyak),” tegasnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/2/2025).

Desakan BPKN muncul setelah investigasi Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) menemukan 57% galon yang beredar di Jabodetabek sudah berusia lebih dari 2 tahun, dan bahkan galon berusia 13 tahun masih dijual bebas di wilayah Bogor.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/21/320/2850226/ternyata-banyak-data-diperjualbelikan-di-pasar-gelap-NQOnaeM1yY.png
Ternyata Banyak Data Diperjualbelikan di Pasar Gelap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/09/320/2626462/ada-3-692-pengaduan-belanja-online-dan-whatsapp-paling-banyak-dikeluhkan-masyarakat-DLmDHKPkgp.jpg
Ada 3.692 Pengaduan, Belanja Online dan WhatsApp Paling Banyak Dikeluhkan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/08/320/2358425/penghasilan-diprediksi-turun-keyakinan-konsumen-ri-melorot-zYjZcDq71C.jpg
Penghasilan Diprediksi Turun, Keyakinan Konsumen RI Melorot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/08/320/2341214/konsumen-ngadu-ke-bpom-ada-masker-bedah-daur-ulang-BnX1TcCajF.jpeg
Konsumen Ngadu ke BPOM, Ada Masker Bedah Daur Ulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/08/320/2341086/ylki-konsumen-banyak-ngadu-soal-restrukturisasi-kredit-Wl0baCPqFs.jpg
YLKI: Konsumen Banyak Ngadu soal Restrukturisasi Kredit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/08/320/2341079/pengaduan-konsumen-masih-rendah-ylki-minta-pengusaha-permudah-layanan-aduan-l53HqgIDXU.jpg
Pengaduan Konsumen Masih Rendah, YLKI Minta Pengusaha Permudah Layanan Aduan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement