Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KKP Bantah Kenaikan Harga Ikan karena Program MBG 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |17:05 WIB
KKP Bantah Kenaikan Harga Ikan karena Program MBG 
KKP Bantah Kenaikan Harga Ikan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan kenaikan harga sejumlah komoditas ikan tidak berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di mana pasokan ikan nasional masih dalam kondisi aman dan tidak terganggu oleh kebutuhan program tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Machmud mengatakan ketersediaan ikan seperti lele dan nila tetap terjaga di pasaran.

"Sampai seperti itu (MBG jadi faktor kenaikan harga) belum, karena posisinya untuk lele dan nila juga itu posisinya sudah ada. Di situ jadi tidak tidak mengganggu pasar di sana," ujar dia dalam konferensi pers yang digelar di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Kamis (19/2/2026).

Dia menegaskan, kebutuhan ikan untuk mendukung program MBG tidak akan mengganggu keseimbangan suplai dan permintaan di masyarakat. 

Menurutnya, produksi ikan nasional justru akan semakin diperkuat melalui berbagai program strategis yang tengah dikembangkan pemerintah.

Machmud menjelaskan, KKP saat ini mendorong pengembangan BINS (Budidaya Ikan Nila Salin) guna meningkatkan produksi ikan nila. 

Selain itu, pengembangan kawasan pesisir melalui reklamasi Pantai Utara (Pantura) juga diyakini akan menambah sumber protein ikan nasional.

"Ke depan dengan adanya program strategis yang dikembangkan seperti BINS, Budidaya Ikan Nila Salin yang akan banyak, kemudian juga ada reklamasi Pantura ke depan, sumber protein ikan kita juga akan semakin banyak. Sehingga kalau nanti kebutuhan untuk MBG yang 82,9 juta, kalau nanti (dibutuhkan) ikan kita siap gitu ya," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kepelabuhan Perikanan KKP, Ady Candra mengatakan meski terdapat kenaikan pada sejumlah komoditas ikan di beberapa daerah, namun menurutnya secara nasional harga dinilai masih dalam level aman.

Dia menjelaskan, kenaikan harga tercatat pada komoditas ikan cakalang di sejumlah wilayah, terutama di Sulawesi. Namun secara nasional, harga cakalang masih tergolong stabil.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/320/3199031/sppg-UHAg_large.png
Apakah Pegawai MBG Dapat THR Lebaran 2026? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3190053/sapi-QnOy_large.jpg
RI Bakal Tambah Populasi Sapi untuk Penuhi Susu MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3189988/program_mbg-yAUa_large.jpg
Kemenperin Sebut Produksi Susu Lokal Terseok-seok Mencukupi Program MBG  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189209/sopir_mobil_mbg-mxMF_large.jpg
Kepala BGN: Sopir Mobil MBG yang Tabrak Siswa SDN Kalibaru 01 Bukan Sopir Tetap 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189203/kepala_bgn-h0fg_large.jpg
Soal Mobil MBG Tabrak di SDN Kalibaru 01, Kepala BGN: Ini Musibah Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/320/3202449//ikan-OJ0x_large.jpg
Cuaca Ekstrem Bikin Produksi Ikan Merosot di Awal 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement